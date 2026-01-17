Lautaro no falla ante el Udinese y el Inter se distancia en la Serie A

Con un gol de Lautaro Martínez, el Inter volvió a distanciarse en lo alto de la Serie A con su triunfo en la cancha del Udinese (1-0), este sábado en la 21ª jornada, a la espera de que su gran rival, el AC Milan (2º), se enfrente al Lecce el domingo.

El equipo milanés encadenó su noveno partido consecutivo sin derrota en la Serie A (ocho victorias y un empate) gracias a un gol de su capitán, Lautaro Martínez (20').

El argentino, líder de la tabla de goleadores, sumó su undécima diana de la temporada tras un servicio en el área de Francesco Pio Esposito.

Antes de recibir al Arsenal el martes en el choque estelar de la 7ª jornada de la fase de la Liga de Campeones, los Nerazzurri cuentan ahora con seis puntos de ventaja sobre el AC Milan y han relegado al Nápoles (3º) a nueve unidades.

Pero el vigente campeón puede recortar distancias si vence al Sassuolo este sábado a última hora en el estadio Diego Armando Maradona.