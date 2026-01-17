Lautaro propulsa al Inter, Nápoles se reencuentra con la victoria

Con un gol de Lautaro Martínez, el Inter ganó en la cancha del Udinese (1-0) y se afianza en el liderato de la Serie A con seis puntos de ventaja sobre el Nápoles, que derrotó por la mínima al Sassuolo (1-0) para cortar una racha de tres empates consecutivos.

El Milan (2º igualado a 43 puntos con el Nápoles) podría acercarse a su máximo rival el domingo si suma frente al Lecce.

El equipo nerazzurri (49 puntos) encadenó su noveno partido consecutivo sin derrota en la Serie A (ocho victorias y un empate) gracias a un gol de su capitán, Lautaro Martínez (20').

El argentino, líder de la tabla de goleadores, sumó su undécima diana de la temporada tras un servicio en el área de Francesco Pio Esposito.

"Lo que estamos mostrando en el campo es un reflejo de las ganas de estos jugadores, porque no es fácil cambiar hábitos", declaró el entrenador del Inter, el rumano Cristian Chivu, que esta temporada sustituyó a Simone Inzaghi.

Antes de recibir el martes al Arsenal en el partido más interesante de la séptima y penúltima jornada de la fase liga de la Champions, el técnico destacó el trabajo de sus jugadores: "defendemos arriba y empezamos presionando desde los delanteros, nuestros centrocampistas quieren ganar sus duelos y los defensores tratan de mantener la línea alta".

Más tarde, en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, el vigente campeón se reencontró con la victoria gracias a un solitario tanto del eslovaco Stanislav Lobotka al poco de iniciarse el encuentro (7').

Diezmado por las bajas (De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Meret), el equipo de Antonio Conte sufrió para mantener la ventaja frente al empuje del Sassuolo.

- Derrota de la Juventus -

El Nápoles visitará el martes al Copenhague con la necesidad de sumar puntos para no quedar prácticamente eliminado en la Liga de Campeones.

A falta de dos jornadas para el final de la fase liga, el campeón italiano es 23º con 7 puntos, igualado con su rival danés, siendo los dos equipos que cierran la zona de clasificación para el play off de acceso a octavos de final.

La que parece quedar definitivamente fuera de la lucha por el título es la Juventus, tras perder 1-0 en su visita al Cagliari, con un tanto anotado por Luca Mazzitelli en la segunda parte (65').

Tras esta derrota, la Juventus queda en quinta posición de la tabla, con 39 puntos, a 10 del Inter.

El miércoles, el equipo turinés recibirá al Benfica en un partido fundamental para los italianos para intentar clasificarse para los cruces de la Liga de Campeones.