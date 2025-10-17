Lautaro vuelve a rugir y el Inter ya acecha la cima de la Serie A

Tras unos meses complicados por una larga resaca tras la dolorosa derrota en la final de la Liga de Campeones ante el PSG (5-0), el argentino Lautaro Martínez recupera su mejor versión y capitanea a un Inter que desafía a la Roma el sábado en el Estadio Olímpico.

En el regreso de la Serie A tras el parón internacional, el Inter, cuarto con 12 puntos, visita a una sorprendente Roma, en la cima de la clasificación con 15, igualada con el Nápoles -primero por la diferencia de goles-.

Tras un inicio titubeante con el rumano Christian Chivu en el banquillo en sustitución del carismático Simone Inzaghi, que llevó al equipo a dos finales de Champions (2023 y 2025), el Inter se recompone al ritmo que marca su emblema, el Toro Lautaro.

El equipo firmó a principios de octubre su quinta victoria consecutiva tras haber resuelto con autoridad su partido de Champions ante el modesto Slavia Praga (3-0).

Lautaro, que llegó a salir del equipo titular al comienzo de temporada, se reencontró en este periodo con su velocidad de crucero.

Tras marcar ante el Cremonese en el triunfo 4-1 el 4 de octubre, el capitán neroazzurro llegó a cinco goles y una asistencia en siete partidos disputados en lo que va de la campaña, cuatro de ellos en esa semana que le sirvió como punto de inflexión.

BRILLANTE CON LA ALBICELESTE

Con la selección argentina Lautaro brilló en los dos amistosos de la reciente ventana. Primero lo hizo como titular en el triunfo 1-0 ante Venezuela en Miami compartiendo delantera con Julián Álvarez.

Los dos 9 mostraron agresividad en la presión y el Toro estuvo muy cerca de marcar, asistiendo en el gol de Giovanni Lo Celso.

Ante la modesta Puerto Rico, 6-0 para la Albiceleste, entró en la última media hora y le dio tiempo de lograr un doblete en el hogar del Inter Miami de Messi.

En su regreso a Italia Lautaro viajará al Olímpico para enfrentarse a una Roma dirigida ahora por el veterano Gian Piero Gasperini, figura emblemática del Atalanta, que viene de ganar 2-1 en la cancha de la decepcionante Fiorentina (17ª).

También el sábado, justo antes del Roma-Inter, el Nápoles visita al Torino (16º).

El Milan de Luka Modric, tercero a dos puntos del dúo de cabeza, recibe el domingo a la Fiorentina, mientras que la Juventus (5º, 12 unidades), con la que empató sin goles en la última jornada, abre la jornada dominical visitando al Como (8º).

Programa de la 7ª jornada de la Serie A y tabla de clasificación:

- Sábado:

(13h00 GMT) Lecce - Sassuolo

Pisa - Hellas Verona

(16h00 GMT) Torino - Nápoles

(18h45 GMT) Roma - Inter

- Domingo:

(10h30 GMT) Como - Juventus

(13h00 GMT) Cagliari - Bolonia

Génova - Parma

(16h00 GMT) Atalanta - Lazio

(18h45 GMT) Milan - Fiorentina

- Lunes:

(18h45 GMT) Cremonese - Udinese

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 15 6 5 0 1 12 6 6

2.

Roma 15 6 5 0 1 7 2 5

3. Milan 13 6 4 1 1 9 3 6

4. Inter 12 6 4 0 2 17 8 9

5. Juventus 12 6 3 3 0 9 5 4

6. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6

7. Bolonia 10 6 3 1 2 9 5 4

8. Como 9 6 2 3 1 7 5 2

9. Sassuolo 9 6 3 0 3 8 8 0

10. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1

11. Cagliari 8 6 2 2 2 6 6 0

12. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3

13. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3

14. Parma 5 6 1 2 3 3 7 -4

15. Lecce 5 6 1 2 3 5 10 -5

16. Torino 5 6 1 2 3 5 13 -8

17. Fiorentina 3 6 0 3 3 4 8 -4

18. Hellas Verona 3 6 0 3 3 2 9 -7

19. Génova 2 6 0 2 4 3 9 -6

20. Pisa 2 6 0 2 4 3 10 -7

