Lavreysen, campeón de la prueba del kilómetro en el Mundial de ciclismo en pista

La leyenda neerlandesa Harrie Lavreysen conquistó su título número 19 en un Mundial de Ciclismo tras ganar el viernes la prueba del kilómetro.

El campeón olímpico de 28 años completó la carrera en 57,978 segundos y superó a su compatriota Jeffrey Hoogland (58,163) y al británico Joseph Truman (59,268).

Nadie ha ganado tantos títulos mundiales como Lavreysen. En Chile lleva tres de tres, tras sus triunfos en keirin y la prueba de velocidad por equipos masculinos.

Más temprano, el británico Joshua Tarling venció en la prueba por puntos masculina.

Con 56 puntos, Tarling, de 21 años, superó al estadounidense Peter Moore (segundo con 48 puntos) y al francés Clément Petit (tercero con 41) y consiguió el primer oro mundialista de su carrera.

-- Resultados de las finales del viernes en el Mundial de ciclismo en pista de Chile 2025:

- Prueba del kilómetro masculina:

1. Harrie Lavreysen (NED) 57,978

2. Jeffrey Hoogland (NED) 58,163

3. Joseph Truman (GBR) 59,268

- Prueba por puntos masculina:

1. Joshua Tarling (GBR) 56 puntos

2. Peter Moore (USA) 48 puntos

3. Clément Petit (FRA) 41 puntos

axl/ma/ag