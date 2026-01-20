Lavrov a Meloni, "si quiere hablar seriamente, que nos llame"

Las relaciones entre Rusia e Italia se mantienen en el "nivel más bajo", añadió Lavrov, criticando, entre otras cosas, la cancelación de actuaciones de artistas rusos en Italia. "No esperaba esto de Italia", insistió el ministro de Asuntos Exteriores de Moscú.

"Rusia, declaró Lavrov durante su tradicional rueda de prensa anual, no ha roto relaciones con Europa; Europa lo hizo.

Italia es uno de nuestros amigos más antiguos, pero no elegimos esta situación".

Las propuestas de diálogo de Meloni y el presidente francés, Emmanuel Macron, según el ministro de Asuntos Exteriores ruso, "no son serias, llegan de repente y no se ajustan a lo que dicen otros países de la UE, que siguen presionando para la derrota estratégica de Rusia".

"Si quieren hablar seriamente con nosotros, dijo Lavrov, que nos llamen. Los canales diplomáticos están ahí. Pero el fondo también debe cambiar: cuando Macron llamó por teléfono al presidente Putin el año pasado, no dijo nada diferente de lo que había dicho en el pasado y simplemente se hizo eco del punto de vista de Kiev". (ANSA).