Lavrov afirma que el aumento del gasto de la OTAN no afectará mucho la seguridad de Rusia

MOSCÚ, 26 jun (Reuters) - La decisión de la OTAN de aumentar el gasto en defensa no afectará significativamente a la seguridad de Rusia, dijo el jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov. Los aliados de la OTAN acordaron el miércoles aumentar su objetivo de gasto colectivo al 5% del producto interior bruto durante la próxima década, basándose en lo que denominaron la amenaza a largo plazo que supone Rusia y la necesidad de reforzar la resistencia civil y militar. "En cuanto al impacto de este objetivo del 5% en nuestra seguridad, no creo que sea significativo", dijo Lavrov en rueda de prensa. "Sabemos qué objetivos perseguimos, no los ocultamos, los anunciamos abiertamente, son absolutamente legales desde el punto de vista de cualquier interpretación de los principios de la Carta de la ONU y del derecho internacional, y sabemos con qué medios garantizaremos siempre estos objetivos". La OTAN adoptó el objetivo de mayor gasto en respuesta a la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que los miembros europeos arrimen el hombro, y también al temor europeo de que Rusia suponga una amenaza creciente para su seguridad tras la invasión de Ucrania en 2022.

Rusia, que está gastando más del 40% del presupuesto de este año en defensa y seguridad, niega cualquier intención de atacar a un Estado de la OTAN.

El Kremlin acusó esta semana a la Alianza de presentar a Rusia como un "demonio del infierno" para justificar su "militarización desenfrenada". (Información de Vladimir Soldatkin; redacción de Gleb Stolyarov y Mark Trevelyan; edición de Hugh Lawson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)