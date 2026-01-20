MOSCÚ, 20 ene (Reuters) -

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó el martes que Reino Unido debería dejar de llamarse Gran Bretaña por ser el único país del mundo que se autodenomina oficialmente "Grande".

"Creo que Bretaña debería llamarse simplemente Bretaña porque 'Gran Bretaña' es el único ejemplo de un país que se llama a sí mismo 'Grande'", dijo Lavrov a los periodistas al hablar de colonialismo tras sus comentarios sobre Groenlandia.

Su portavoz entonces formuló una pregunta a Ivor Bennett, corresponsal de la cadena británica Sky News. "Sin ánimo de ofender", respondió Lavrov.

Lavrov dijo que otro ejemplo de país que se autodenominaba "grande" era la "Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista" dirigida por Muamar el Gadafi. "Pero ya no existe."

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte suele llamarse "Velikobritana", o Gran Bretaña, en ruso.

Mientras Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, intenta restablecer los lazos con Moscú y mediar en la paz entre Rusia y Ucrania, Reino Unido ha recibido el estatus de enemigo público número uno de Rusia.

En la televisión estatal rusa, la "pérfida Albión", un término utilizado con frecuencia por los presentadores de noticias, se presenta como un poder de inteligencia global intrigante que se entromete entre bastidores desde Washington hasta Irán en un intento engañoso de socavar los intereses rusos en todo el mundo.

Reino Unido dice que Rusia es una amenaza para Europa. La guerra de Ucrania, Rusia y Occidente se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de desplegar campañas de espionaje de una intensidad que no se veía desde los peores tiempos de la Guerra Fría. (Información de Vladimir Soldatkin y Dmitry Antonov; edición de Guy Faulconbridge, Alexandra Hudson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)