Lavrov afirma que Groenlandia no es "una parte natural" de Dinamarca

MOSCÚ, 20 ene (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó el martes que Groenlandia no es "una parte natural" de Dinamarca y que el problema de los antiguos territorios coloniales se está agravando.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que quiere el pleno control estadounidense de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, por razones de seguridad nacional. El sábado anunció aranceles a las importaciones de los aliados europeos que se oponen a una posible toma de control estadounidense.

Rusia ha reaccionado con regocijo a la creciente división entre Estados Unidos y Europa sobre Groenlandia, pero se ha erizado ante la sugerencia de Trump de que Moscú también busca el control de la isla.

En una conferencia de prensa celebrada el martes en Moscú, Lavrov dijo que Rusia no tenía interés en interferir en los asuntos de Groenlandia y que Washington sabía que Moscú no tenía planes de hacerse con el control de la isla.

"En principio, Groenlandia no es una parte natural de Dinamarca, ¿verdad?", dijo Lavrov.

"No era ni una parte natural de Noruega ni una parte natural de Dinamarca. Es una conquista colonial. El hecho de que sus habitantes estén ahora acostumbrados y se sientan cómodos es otra cosa".

Los países europeos han dicho que el anuncio de aranceles de Trump violaría un acuerdo comercial alcanzado con su Gobierno el año pasado. Los líderes de la UE están dispuestos a discutir posibles represalias en una cumbre de emergencia en Bruselas el jueves. (Información de Dmitry Antonov y Vladimir Soldatkin; redacción de Gleb Stolyarov y Lucy Papachristou; edición de Mark Trevelyan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)