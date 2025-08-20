Lavrov afirma que Putin propuso a Trump elevar el nivel de las delegaciones en las reuniones con Ucrania

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha contado este miércoles que han planteado a Estados Unidos elevar el estatus de los jefes de delegación que negocian la paz con Ucrania y ha remarcado que cualquier iniciativa al más alto nivel debe prepararse como un paso previo al fin del conflicto.

Lavrov ha revelado que el presidente ruso, Vladimir Putin, trasladó la propuesta este lunes en una llamada telefónica que mantuvo con su par estadounidense, Donald Trump, quien ya adelantó hace unos días la posibilidad de una eventual reunión entre este y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Esto va en línea con nuestra propuesta (...) de dedicar una parte del proceso a examinar los aspectos políticos del acuerdo, junto a los militares y humanitarios", ha explicado Lavrov, después de reunirse este miércoles en Moscú con su homólogo de Jordania, Ayman Safadi, según recoge la agencia rusa de noticias TASS.

Una propuesta de tres grupos de trabajo diferenciados que ya se trasladó a Ucrania en el encuentro del mes pasado en Estambul y que todavía no ha recibido respuesta, ha dicho Lavrov, que confía en que Trump pueda persuadir a Kiev para aceptarla.

"Este sería un paso importante para elevar el nivel de las negociaciones, aumentar el grado de concreción y acercarnos a la consideración de los asuntos clave que deben resolverse para una solución sostenible", ha valorado.

Si bien Lavrov ha remarcado la predisposición de Rusia a reunirse bajo "cualquier formato", ha matizado que un encuentro al más alto nivel ha de prepararse con "sumo cuidado" para que no empeore la situación y sirva realmente para poner fin a las negociaciones.

Asimismo, el ministro de Exteriores ruso ha advertido contra los intereses de los principales líderes europeos de medrar con los objetivos de "arrastrar de nuevo" a Estados Unidos al conflicto y fortalecer a Ucrania como "dique de contención" e "instrumento de guerra" contra Rusia.