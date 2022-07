Lavrov "comunidad política europea" es una idea deliberadamente confrontacional con intenciones antirrusas

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado este domingo que la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de crear una "comunidad política europea" es una idea deliberadamente confrontacional con intenciones antirrusas.

Macron propuso en mayo la creación de una "comunidad política europea" como un espacio de cooperación en distintos ámbitos en el que pudieran participar Estados como Ucrania, que comparten los valores de la Unión Europea (UE).

"Hasta ahora, han estado anunciando la 'comunidad política europea', iniciada por el presidente francés Macron, donde no habrá beneficios financieros o económicos particulares, pero habrá demandas de plena solidaridad con la UE sobre sus acciones antirrusas. Ya no se trata de un principio "o esto o lo otro", sino de un principio "quien no está con, está contra nosotros", ha declarado Lavrov en una entrevista con el diario 'Izvestia'.

"El propio Macron explicó en qué consiste esta comunidad: la UE invitará a todos los países europeos a unirse, desde Islandia hasta Ucrania, pero no a Rusia. Voy a señalar aquí que no es necesario que nos inviten, pero la declaración en sí misma, que desvela la naturaleza de esta idea deliberadamente enfrentada y divisoria, es digna de mención", dijo el ministro de Asuntos Exteriores.

En este sentido, ha recalcado que Ucrania, Moldavia y otros países "cortejados hoy por la UE están destinados a ser extras en los juegos de Occidente. Estados Unidos, como principal productor de estas producciones, ordena la música y el argumento, a partir de los cuales se escribe el guión antirruso en Europa".