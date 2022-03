Lavrov de rusia dice que no cree que habrá una guerra nuclear

10 mar (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo el jueves que no creía que el enfrentamiento de Rusia con Occidente por Ucrania llevaría a una guerra nuclear.

"No quiero creer, y no creo, que pueda comenzar una guerra nuclear", dijo en una conferencia de prensa luego de conversaciones en Turquía con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba, y agregó que los rumores sobre un posible ataque ruso contra el ex Los estados bálticos soviéticos "parecen ser viejos engaños". (Reportes de Reuters. Editado en español por Marion Giraldo)