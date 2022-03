Lavrov denuncia la "gran censura" de los medios de comunicación occidentales

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha criticado la "gran censura" a la que considera que est谩n sometidos los medios de comunicaci贸n occidentales, m谩s evidente ante la guerra en Ucrania.

"Sabemos las formas y los trucos que utilizan los pa铆ses occidentales para manipular a los medios de comunicaci贸n. Hace mucho que comprendimos que no hay medios independientes occidentales. All铆 sigue habiendo una gran censura", ha afirmado Lavrov, seg煤n recoge el Ministerio que dirige en su cuenta en Twitter.

Lavrov ha denunciado as铆 una "guerra informativa" contra Rusia destacada "cuando comprendieron que el pa铆s no acatar铆a sus 贸rdenes". "No se trata de Ucrania. Es la culminaci贸n del rumbo tomado a principios de los 90, cuando qued贸 claro que Rusia no ser铆a obediente y mantendr铆a su propia opini贸n", ha indicado en declaraciones a la televisi贸n rusa.

En particular, Lavrov ha apuntado al "dominio" de los medios brit谩nicos y estadounidenses. "Otra cuesti贸n es la calidad de la informaci贸n de estos medios", ha advertido.

"En Estados Unidos solo Fox News est谩 intentando presentar un punto de vista alternativo, pero cuando ves otras cadenas, cuando lees las redes sociales y las plataformas de Internet, cuando fue bloqueado el presidente en funciones comprendes que esta censura sigue existiendo a gran esecala", ha argumentado en referencia a la retirada de Donald Trump de Twitter y otras plataformas justo antes del relevo en la Casa Blanca.

El jefe de la Diplomacia rusa ha advertido adem谩s de que "intentan lavar el cerebro" de los ni帽os y ni帽as "muy peque帽os" con plataformas como TikTok que son "accesibles". "Si quieres que haya competencia entre los medios de comunicaci贸n, tienen que existir algunas normas", ha remachado.

Zelenski y los nazis

Adem谩s, Lavrov ha cargado contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien defiende que no apoya a los neonazis. "El presidente Zelenski pregunta c贸mo se le puede acusar de ser nazi si tiene origen jud铆o, pero lo dice mientras Ucrania se retira del acuerdo para la protecci贸n de los monumentos de los h茅roes de la Gran Guerra Patri贸tica", la Segunda Guerra Mundial.

"Es muy dif铆cil tomarse la postura de los dirigentes ucranianos en serio cuando el presidente apoya personalmente ciertas tendencias", ha apuntado.

En cuanto a la invasi贸n militar rusa de Ucrania, Lavrov ha manifestado su esperanza de que termine con la firma de acuerdos sobre la neutralidad de Ucrania, el reconocimiento de la anexi贸n de Crimea y garant铆as de seguridad para Rusia como ha planteado ya Mosc煤 a Estados Unidos y la OTAN.

"Cuando comenz贸 el bombardeo preparatorio de una acci贸n de combate en el Donb谩s no tuvimos m谩s opci贸n que proteger al pueblo ruso de Ucania", ha aseverado.

En cuanto a las sanciones, Lavrov ha denunciado un intento de "marginar y contener" a Mosc煤 en el campo geopol铆tico y consolidar un mundo unipolar dirigido por la Casa Blanca.