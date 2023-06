Lavrov destaca el principio de no intervención entre los países de los BRICS

Los ministros de Exteriores de los países que conforman el grupo BRICS --formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-- se han reunido este jueves en el país africano, donde finalmente ha acudido el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, así como otros ministros de países invitados.

A través de un comunicado, Lavrov ha afirmado que han hablado de todos los países que desean unirse al grupo -que se plantea como una alternativa al G7--, que el ruso define como "una estructura diferente" que simboliza la evolución de "un mundo bipolar".

"Esta es una nueva organización basada en los principios de igualdad, respeto mutuo, consenso, no intervención y apego estricto a la Carta de la ONU en todos sus principios y en todas sus relaciones. BRICS no elige qué principio le gusta para una situación particular", ha afirmado de forma contundente.

Al encuentro han acudido también como invitados ministros de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Kazajstán, que serían solo algunos de los países que, según el embajador de Sudáfrica para el BRICS, Anil Sooklal, querrían unirse al grupo.

Según el portal sudafricano News24, Sooklal ha afirmado que hay al menos 19 países que han expresado su interés en unirse al grupo, entre ellos naciones de Europa, Latinoamérica y Asia.

"Creemos que (la cooperación) es importante, dado el alto nivel de interés de países de todo el mundo, de América Latina, Asia y Europa, que nos han escrito formalmente solicitando convertirse en miembros del BRICS. Esto demuestra que un gran número de países tienen fe y confianza en el BRICS", ha asegurado Sooklal.

Además, Argentina tiene el permiso formal para que, en la próxima reunión del grupo, los países voten sobre su ingreso en el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. Se lo ha comunicado personalmente a la titular del banco, Dilma Rousseff, y al ministro de economía argentino, Sergio Massa.

