Lavrov dice que EEUU ha garantizado que no enviará especialistas a Ucrania para instruir en el uso de Patriot

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado este miércoles que las autoridades diplomáticas estadounidenses han garantizado que Washington no enviará especialistas a Ucrania para instruir a los soldados ucranianos en el uso de sistemas de defensa aérea Patriot.

En una entrevista para la cadena de televisión rusa Chanel One, Lavrov ha señalado que esta comunicación entre Moscú y Washington se ha llevado a cabo a través de los canales diplomáticos que la Embajada rusa en Estados Unidos aún mantiene operativos.

"Nos explicaron bastante extensamente que esto no está planeado, precisamente porque los estadounidenses no quieren y no lucharán directamente contra Rusia. Los Patriot se pondrán en acción dentro de unos meses hasta que el Ejército ucraniano domine esta tecnología", ha dicho.

La Administración estadounidense del presidente Joe Biden anunció la semana pasada un nuevo paquete de ayudas militares a Ucrania valorado en 1.850 millones de dólares, y dentro del cual se incluye el primer envío de sistemas de defensa antiaéreo Patriot.

Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin salió pronto al paso de esta maniobra de Washington para asegurar que sus tropas destruirían cada Patriot suministrado a Ucrania, y aprovechó para criticar la calidad del sistema de defensa estadounidense a la par que ensalzó las bondades del sistema S-300 ruso.

Europa Press