Lavrov dice que se está trabajando en la orden de Putin sobre un posible ensayo nuclear ruso

MOSCÚ, 8 nov (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo el sábado que se está trabajando en la orden del presidente Vladimir Putin de preparar propuestas para una posible prueba nuclear rusa, informó la agencia estatal de noticias TASS.

"En cuanto a la instrucción del presidente Vladimir Putin en la reunión del Consejo de Seguridad del 5 de noviembre, ha sido aceptada para su aplicación y se está trabajando en ella. Se informará al público de los resultados", dijo Lavrov según TASS.

La orden fue en respuesta al sorpresivo anuncio del presidente Donald Trump la semana pasada de que Estados Unidos reanudaría las pruebas.

TASS también citó a Lavrov diciendo que Rusia no había recibido ninguna aclaración de Estados Unidos sobre la orden de Trump.

Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han deteriorado fuertemente en las últimas semanas, ya que Trump, frustrado por la falta de avances para el fin de la guerra en Ucrania, canceló una cumbre prevista con Putin e impuso sanciones a Rusia por primera vez desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

(Reporte de Reuters, Escrito por Felix Light; Editado en Español por Manuel Farías)