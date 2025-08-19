Lavrov elogia a Trump y critica a Europa por su enfoque sobre la paz en Ucrania

MOSCÚ, 19 ago (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó el martes que, en la cumbre entre Estados Unidos y Rusia que se celebró el viernes en Alaska, quedó claro que el presidente de EEUU, Donald Trump, y su equipo desean de manera genuina lograr una paz duradera y sostenible en Ucrania.

Lavrov dijo que el ambiente en la cumbre Putin-Trump fue "muy bueno".

"Quedó claro que el presidente de Estados Unidos y su equipo, en primer lugar, quieren de manera genuina lograr un resultado que sea a largo plazo, sostenible, fiable", dijo Lavrov al canal de televisión estatal Rossiya 24.

Lavrov contrastó lo que dijo que era la posición constructiva de Estados Unidos con la de Europa, algunos de cuyos líderes participaron el lunes en una cumbre extraordinaria en la Casa Blanca con Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar de Ucrania.

Lavrov dijo que "los europeos habían insistido en todo momento únicamente en un alto el fuego y que después de eso seguirían suministrando armas a Ucrania". (Información de Reuters; redacción de Guy Faulconbridge; edición de Andrew Osborn; edición en español de Paula Villalba)