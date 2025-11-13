Lavrov espera que Washington no tome medidas que agraven el conflicto en Ucrania

13 nov (Reuters) -

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo en una entrevista publicada a última hora del miércoles que esperaba que Washington no tomara medidas que puedan agravar el conflicto ucraniano.

Lavrov afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aboga desde hace tiempo por el diálogo con Rusia, ha tratado de comprender plenamente la posición rusa sobre Ucrania y "ha demostrado su compromiso con la búsqueda de una solución pacífica sostenible".

"Contamos con el sentido común y con que el mantenimiento de esa posición prevalezca en Washington y se abstengan de acciones que puedan escalar el conflicto a un nuevo nivel", fue citado Lavrov por la agencia de noticias estatal rusa TASS.

Los comentarios de Lavrov formaban parte originalmente de una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera. TASS dijo que el diario italiano había declinado publicar la entrevista.

Lavrov dijo que Trump había reconocido que una de las razones detrás de las acciones de Rusia era la ampliación de la alianza de la OTAN y el despliegue de su infraestructura cerca de su frontera.

"En esencia, eso es lo que el presidente ruso Vladimir Putin y Rusia han estado advirtiendo durante los últimos 20 años", fue citado Lavrov diciendo.

Trump y Putin se reunieron en Alaska en agosto y Lavrov habló por teléfono con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el 20 de octubre para discutir una posible nueva cumbre, días después de que Trump la anunciara tras una llamada telefónica con Putin.

Trump dijo posteriormente que había cancelado una posible cumbre. El presidente estadounidense ha respaldado los llamamientos a un alto el fuego inmediato en Ucrania con las fuerzas en sus posiciones actuales, mientras que Moscú ha dicho que quiere que Kiev ceda más territorio.

En sus declaraciones publicadas por TASS, Lavrov dijo que Europa pretendía socavar los esfuerzos de EEUU por encontrar una solución pacífica.

Europa "sabotea todos los esfuerzos de paz y rechaza los contactos directos con Moscú. Introducen nuevas sanciones que repercuten aún más en sus economías. Están preparando abiertamente una nueva gran guerra europea contra Rusia".

Rusia estaría dispuesta a reanudar los contactos con Europa "cuando pase este frenesí rusófobo. No hay otra forma de describirlo".

Los líderes europeos han acusado a Rusia de librar una "guerra híbrida" contra las democracias europeas y han prometido responder.

El mes pasado, los países de la Unión Europea que respaldan a Ucrania acordaron un decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia y han estado debatiendo formas de conseguir apoyo financiero para Kiev: pidiendo prestado el dinero o utilizando activos rusos congelados.

(Información de Reuters; edición de Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)