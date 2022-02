Lavrov insiste en "desmilitarizar" y "liberar" Ucrania para evitar que sea una "herramienta" contra Rusia

Asegura que Zelenski no aporta garantías de seguridad y descarta por el momento volver a negociar

El ministro se re√ļne con representantes de Donetsk y Lugansk

MADRID, 25 Feb. 2022 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha insistido este viernes en que la intenci√≥n de Mosc√ļ a la hora de invadir el territorio ucraniano es la de "desmilitarizar" el pa√≠s para "liberarlo" acabar con el "genocidio" contra las poblaciones rus√≥fonas y evitar que Ucrania siga siendo una "herramienta" de otros pa√≠ses para "contener a Rusia".

En una serie de declaraciones televisadas, Lavrov ha matizado que el objetivo del presidente, Vladimir Putin, no es "ocupar Ucrania" sino poner fin a los abusos contra estas poblaciones frente a lo que considera como un Estado "neonazi" basado en la "rusofobia".

"Como resultado de esta rusofobia, el neonazismo se ha convertido en la base del r√©gimen ucraniano y ha llevado al pa√≠s a esta gran tragedia", ha se√Īalado antes de indicar que Ucrania no puede ser descrito como un pa√≠s democr√°tico. "No vemos la posibilidad de reconocer a un Gobierno que utiliza el genocidio contra su propio pueblo, no podemos reconocer ese concepto de la democracia", ha dicho.

"Esta sociedad que dice ser democr√°tica acepta acciones en las que se aplasta el idioma de la mayor√≠a de la poblaci√≥n, proh√≠be la educaci√≥n en ruso, proh√≠be a la gente hablar su idioma natal. ¬ŅTienen las sociedades democr√°ticas ese h√°bito? Los que viven all√≠ (en el este) no son humanos para (Volodimir) Zelenski", ha se√Īalado en relaci√≥n al presidente ucraniano.

En este sentido, ha trazado varios paralelismos y ha planteado "qué pasaría si en Irlanda se prohibiera el inglés" o en "Bélgica el francés". "Los derechos de miles de ucranianos están siendo violados y no se habla de Derechos Humanos", ha recalcado antes de matizar que, por eso, el objetivo de la intervención es "desmilitarizar y desnazificar Ucrania, (...) porque han estado introduciendo hábitos nazis y se ha hecho con el tácito acuerdo de los medios de comunicación".

"El resultado de todo esto ya lo veremos, depende de las circunstancias", ha aclarado, si bien ha abogado por que sean los propios ucranianos "los que elijan su futuro". "Queremos que los ucranianos tengan un Gobierno que los represente a todos, no queremos tener una situación en la que el país es gobernado desde fuera y se intenta usar Ucrania como una herramienta para contener a Rusia", ha afirmado.

Lavrov ha aprovechado la ocasión para criticar la actitud de la comunidad internacional, que ha intervenido en países como Irak o Libia, donde ha dejado "miles de víctimas mortales en nombre de la democracia".

Asimismo, ha recordado que por parte de Zelenski no existen "garant√≠as de seguridad" y ha recordado que en ning√ļn caso esta cuesti√≥n debe ser impuesta en "detrimento de la seguridad del otro".

"Miente, nosotros hemos intentado dar todas las opciones para garantizar la seguridad y él ha dicho abiertamente que la OTAN es aceptable. (...) Nosotros buscábamos formas de satisfacer a Occidente, la OTAN y obviamente a Rusia. Estábamos buscando garantías. Zelenski estaba al tanto de todo esto y ahora no debe intentar culpar a otros", ha aseverado.

Sobre la posibilidad de volver a la mesa de negociación ha incidido en que Zelenski "sigue mintiendo" y ha recordado que se ha "negado a implementar los Acuerdos de Minsk". "Ha estado buscando refugio en Occidente. No hay garantías de que vaya a haber resultados prácticos", ha lamentado.

Horas antes de su rueda de prensa, Lavrov se ha reunido con representantes de las autoproclamadas rep√ļblicas de Donetsk y Lugansk, que se encuentran en el este de Ucrania y cuentan ahora con el reconocimiento de Rusia.

Así, ha mantenido un encuentro con el ministro de Exteriores de Lugansk, Vladislav Deinego, y el viceministro de Exteriores de Donetsk, Sergei Peresada, tal y como ha indicado el Ministerio de Exteriores ruso.