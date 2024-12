Lavrov insiste en las "líneas rojas" rusas, pero deja puerta abierta a trump

Por Mark Trevelyan y Ronald Popeski

5 dic (Reuters) - Rusia está abierta a mantener conversaciones con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pero utilizará "cualquier medio" para evitar que Washington y sus aliados la derroten en Ucrania, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, al periodista estadounidense Tucker Carlson.

En una entrevista de 80 minutos hecha pública a última hora del jueves, Lavrov instó a Occidente a tomarse en serio las "líneas rojas" de Rusia, pero habló positivamente de Trump, que volverá a la Casa Blanca el mes que viene.

En respuesta a la pregunta inicial de Carlson, Lavrov dijo que no cree que Rusia y Estados Unidos estén en guerra en estos momentos debido al apoyo de Washington a Kiev, incluido el suministro de misiles estadounidenses que Ucrania ha disparado contra Rusia.

"Y en cualquier caso, esto (la guerra) no es lo que queremos. Nos gustaría tener relaciones normales con todos nuestros vecinos, por supuesto (...) especialmente con un gran país como Estados Unidos", dijo Lavrov, añadiendo que no ve ninguna razón por la que los dos países no puedan "cooperar por el bien del universo".

Según Lavrov, Trump es "una persona muy fuerte, una persona que quiere resultados".

No obstante, también afirmó que el lanzamiento por parte de Rusia de un nuevo misil hipersónico de alcance intermedio llamado Oreshnik contra una ciudad ucraniana el mes pasado fue una señal que Occidente debe tomarse en serio.

"El mensaje es que ustedes, me refiero a Estados Unidos y a sus aliados, que también proporcionan estas armas de largo alcance al régimen de Kiev, deben entender que estamos dispuestos a usar cualquier medio para impedir que tengan éxito en lo que llaman una derrota estratégica de Rusia", señaló. "Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa para defender nuestros intereses legítimos".

Según indicó, Rusia enviará "mensajes adicionales" si Occidente no sacaba las conclusiones apropiadas.

(Reporte adicional de Dmitry Antonov; editado en español por Carlos Serrano)

