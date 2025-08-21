Lavrov: Kiev no quiere una paz justa y duradera

"El régimen ucraniano y sus representantes se expresan sobre la situación actual de forma muy específica, demostrando claramente que no les interesa una solución sostenible, justa y a largo plazo", declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en rueda de prensa.

Lavrov declaró que Rusia apoya la opción de garantías de seguridad para Ucrania debatidas en las negociaciones de Estambul de 2022, donde se propuso que estuvieran a cargo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluidos China y Rusia.

El canciller ruso advirtió que brindar garantías de seguridad a Ucrania con "una intervención militar extranjera" es absolutamente inaceptable para Moscú. (ANSA).