(Cambia titular, a√Īade citas y detalles)

Por Michelle Nichols y Gabriela Baczynska

Naciones unidas, 23 sep (reuters) - el ministro de relaciones exteriores de rusia, sergei lavrov, acus√≥ el s√°bado a estados unidos y europa de "despreciar" al resto del mundo en medio de una batalla por ganarse a los pa√≠ses en desarrollo, y afirm√≥ que, aunque mosc√ļ no rechaza los esfuerzos de la onu por reactivar un acuerdo sobre el paso de cereales por el mar negro, su propuesta reciente no era realista.

Lavrov habló tras una semana de intensa diplomacia global en la reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas, donde el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski -que asistió en persona- y los aliados occidentales trataron de apuntalar el apoyo a Kiev. Lavrov dijo que se reunió con más de 30 países durante la semana.

Despu√©s de que Rusia invadi√≥ Ucrania en febrero de 2022, las Naciones Unidas culparon a la guerra de agravar la crisis alimentaria mundial y surgi√≥ un nuevo frente diplom√°tico, en el que Mosc√ļ y Kiev luchan por ganarse a los m√°s afectados: los pa√≠ses pobres y en desarrollo.

En un discurso pronunciado el sábado ante la Asamblea General de la ONU, compuesta por 193 miembros, Lavrov describió "una lucha entre la mayoría global (...) y entre unos pocos que esgrimen meros métodos coloniales de subyugación para mantener su dominio, que se les escapa de las manos".

Un acuerdo hist√≥rico -mediado por la ONU y Turqu√≠a en julio de 2022- ofreci√≥ un peque√Īo respiro en la crisis alimentaria al permitir la exportaci√≥n segura de grano ucraniano al Mar Negro y hacer bajar los precios mundiales, pero Rusia lo abandon√≥ hace dos meses, quej√°ndose de que no se estaba haciendo lo suficiente para mejorar sus propias exportaciones.

"no es realista"

En una carta dirigida a Lavrov el mes pasado, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, esbozó cuatro medidas que la ONU podría poner en marcha de inmediato si se llegaba al entendimiento de que Rusia aceptaría reanudar el acuerdo sobre el tránsito de grano por el Mar Negro.

"Hemos explicado al Secretario General por qué sus propuestas no funcionarán. No las rechazamos. Simplemente no son realistas. No pueden llevarse a la práctica", declaró Lavrov en una rueda de prensa en las Naciones Unidas tras su discurso ante la Asamblea General.

Ucrania y Rusia son dos grandes exportadores de cereales y Mosc√ļ es tambi√©n un gran proveedor de fertilizantes al mundo.

Las propuestas de la ONU dependen de la buena voluntad de los pa√≠ses occidentales y del sector privado. Pero despu√©s de que Mosc√ļ abandon√≥ el acuerdo, llev√≥ a cabo repetidos ataques a√©reos contra puertos y almacenes de grano ucranianos, lo que, seg√ļn Guterres esta semana, estaba socavando los esfuerzos de la ONU para ayudar a facilitar las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes.

Lavrov también declaró a periodistas que el plan de paz de 10 puntos promovido por Kiev era "completamente inviable" y que el conflicto se resolvería en el campo de batalla si Ucrania y Occidente se atenían a él.

Tanto Lavrov como Zelenski, que viajó a Nueva York para dirigirse en persona a las Naciones Unidas por primera vez desde la invasión rusa, asistieron a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania, pero no se cruzaron.

Lavrov dijo que visitar√≠a Pyongyang el mes pr√≥ximo para proseguir las negociaciones con su hom√≥logo de ese pa√≠s sobre la base de los recientes acuerdos alcanzados por el presidente ruso, Vladimir Putin, y el l√≠der norcoreano, Kim Jong Un, en Mosc√ļ. (Escrito por Gabriela Baczynska, Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)