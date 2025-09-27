Lavrov: Rusia no atacará a Europa, pero responderá a cualquier agresión

NACIONES UNIDAS (AP) — A medida que surgen nuevas tensiones entre Rusia y las potencias de la OTAN, el principal diplomático de Moscú insistió el sábado ante los líderes mundiales en que su nación no tiene la intención de atacar a Europa, pero dará una “respuesta decisiva” a cualquier agresión.

El ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, habló ante la Asamblea General de la ONU tras varias semanas en las que vuelos no autorizados en el espacio aéreo de la OTAN —intrusiones que la alianza atribuye a Rusia— han generado alarma en toda Europa, especialmente después de que aviones de la OTAN derribaran drones sobre Polonia, y de que Estonia afirmara que aeronaves de combate rusas ingresaron a su territorio y permanecieron durante 12 minutos.

Rusia niega que sus aviones hayan entrado al espacio aéreo estonio y señaló que los drones no tenían como objetivo Polonia, mientras que Bielorrusia, país aliado de Moscú, sostiene que la interferencia de señales ucranianas desvió los dispositivos de su curso.

Pero los líderes europeos consideran los incidentes como medidas intencionales y provocativas, destinadas a inquietar a la OTAN y a evaluar cómo responderá la alianza. Ésta advirtió a Rusia esta semana que utilizaría todos los medios para defenderse de cualquier otra violación de su espacio aéreo.

En la ONU, Lavrov sostuvo que es Rusia la que enfrenta amenazas.

“Rusia nunca ha tenido ni tiene esas intenciones” de atacar a países europeos o de la OTAN, afirmó. “Sin embargo, cualquier agresión contra mi país tendrá una respuesta decisiva. No debe haber duda sobre esto entre los miembros de la OTAN y la UE”.

Hablando tres años después de la guerra en Ucrania

Lavrov habló tres años después de la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que la comunidad internacional ha deplorado ampliamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que creía que Ucrania puede recuperar todo el territorio que ha perdido ante Rusia. Fue un notable cambio de tono de un líder estadounidense que anteriormente había insinuado que Ucrania necesitaría hacer algunas concesiones y que nunca podría recuperar todas las áreas que Moscú ha ocupado desde que se apoderó de la península de Crimea en 2014 y lanzó una invasión a gran escala en 2022.

Apenas tres semanas antes, el presidente ruso Vladímir Putin dijo que su país y Estados Unidos tenían un “entendimiento mutuo” y que el gobierno de Trump “nos está escuchando”.

Ambos mandatarios celebraron una cumbre en Alaska a principios de agosto, pero el evento concluyó sin un acuerdo para poner fin a la guerra.

Con un tono notablemente abierto para un país que a menudo ha criticado a Occidente, Lavrov se refirió a la cumbre y dijo que Rusia tenía “algunas esperanzas” de seguir dialogando con Estados Unidos.

“En los enfoques de la actual administración estadounidense, vemos un deseo no solo de contribuir a formas de resolver de manera realista la crisis ucraniana, sino también un deseo de desarrollar una cooperación pragmática sin adoptar una postura ideológica”, dijo el diplomático, y presentó a las potencias como una especie de contrapartes: “Rusia y Estados Unidos tienen una responsabilidad especial por el estado de los asuntos en el mundo y por evitar riesgos que podrían sumir a la humanidad en una nueva guerra”.

Sin duda, Lavrov tuvo palabras duras para la OTAN, una alianza de la que forma parte Estados Unidos, y para Occidente en general y la Unión Europea.

La visión emergente de Trump sobre Ucrania es parte de la ecuación

La nueva visión de Trump sobre las perspectivas de Ucrania surgió después de que se reuniera el martes con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, al margen de la Asamblea General, siete meses después de un enfrentamiento televisado entre ambos en la Oficina Oval. Esta vez, el encuentro se realizó a puerta cerrada y el tono evidentemente fue diferente: “una buena reunión”, como lo describió Zelenskyy en su discurso en la asamblea al día siguiente.

Por cuarto año consecutivo, Zelenskyy apeló a la reunión de presidentes, primeros ministros y otros altos funcionarios para sacar a Rusia de su país, y advirtió que la inacción pondría en riesgo a otros países.

“Ucrania es solo el primero”, dijo.

Rusia ha ofrecido varias explicaciones para la guerra en Ucrania, entre ellas, garantizar su propia seguridad después de que la OTAN se expandiera hacia el este a lo largo de los años y se acercara a Ucrania después de la incursión de Rusia en Crimea. El Kremlin también ha dicho que su ofensiva tenía como objetivo proteger a los hablantes de ruso del este de Ucrania.

Ucrania y Occidente han denunciado la invasión de Rusia como un acto de agresión no provocado.

Al abordar la devastadora guerra en Gaza, Lavrov condenó el ataque sorpresa de combatientes de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, pero dijo que “no hay justificación” para el asesinato de civiles palestinos por parte de Tel Aviv, incluidos niños.

El ataque de Hamás provocó la muerte de unas 1200 personas en Israel y 251 fueron tomadas como rehenes.

La ofensiva generalizada de Israel ha matado a más de 65.000 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud del enclave, que no proporciona un desglose de las muertes de civiles y combatientes, pero afirma que alrededor de la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

Lavrov también dijo que no hay base para una posible anexión israelí de Cisjordania, que los palestinos consideran una parte clave de su futuro estado, junto con Gaza y Jerusalén Este.

Israel no ha anunciado tal medida, pero varios miembros destacados del gobierno de Netanyahu han abogado por hacerlo. Recientemente, las autoridades aprobaron un controvertido proyecto de asentamiento que, en los hechos, dividiría Cisjordania en dos, un acto que, según los críticos, podría condenar al fracaso las posibilidades de un Estado palestino.

Entre la guerra en Gaza y la situación en Cisjordania, “esencialmente, lidiamos con un intento de una especie de golpe de Estado destinado a enterrar las decisiones de la ONU sobre la creación de un Estado palestino”, dijo Lavrov.

Durante mucho tiempo, la comunidad internacional se ha mostrado a favor de una “solución de dos Estados” para el conflicto israelí-palestino. Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechaza la idea de un Estado palestino, diciendo que ello recompensaría a Hamás, una posición que reiteró el viernes ante la Asamblea General.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.