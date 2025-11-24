Lawrence lanza 3 pases de TD y Little anota gol para Jaguars que vencen 27-24 a Cardinals

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Trevor Lawrence lanzó tres pases de touchdown, Cam Little pateó un gol de campo de 52 yardas en tiempo extra y los Jaguars de Jacksonville superaron una actuación llena de pérdidas de balón para vencer el domingo 27-24 a los Cardinals de Arizona.

Jacksonville tuvo el balón primero en el tiempo extra y, después de que una prometedora serie se detuviera, Little hizo su patada con 7:46 restantes. A principios de esta temporada, estableció un récord de la NFL con una patada de 68 yardas.

Arizona tuvo la oportunidad de empatar o ganar, pero el pase en cuarta oportunidad de Jacoby Brissett a Xavier Weaver quedó incompleto. Los Cardinals optaron por intentarlo en cuarta oportunidad en lugar de intentar un gol de campo de 60 yardas.

Jacksonville (7-4) ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos para mejorar su posición en la imagen de los playoffs de la AFC. Arizona (3-8) ha perdido ocho de sus últimos nueve encuentros.

Lawrence completó 18 de 30 pases para 256 yardas, ganando a pesar de una tarde llena de errores.

Brissett completó 33 de 49 pases para 317 yardas y un touchdown. Tiene un récord de 1-5 como titular de Arizona después de reemplazar a Kyler Murray, seleccionado dos veces para el Pro Bowl, quien está en la reserva de lesionados con una lesión en el pie.

