Lawrence y Etienne brillan en nueva era de los Jaguars que vencen 26 a 10 a Panthers

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Trevor Lawrence lanzó un pase de touchdown, Travis Etienne corrió para 143 yardas y los Jaguars de Jacksonville vencieron el domingo 26-10 a los Panthers de Carolina para dar a su nuevo régimen una victoria debut.

Brian Thomas Jr. también corrió para anotar para Jacksonville, que controló ambas líneas de scrimmage y mantuvo a Lawrence de pie toda la tarde.

El juego se retrasó una hora y 16 minutos debido a rayos cercanos. Los Jaguars lideraban 10-3 cuando los jugadores y entrenadores se dirigieron a los vestuarios e hicieron gran parte de la puntuación después de que se reanudó.

La defensa renovada de Jacksonville contribuyó tanto como Lawrence y la ofensiva. Los recién llegados Jourdan Lewis y Eric Murray hicieron varias jugadas importantes, con la ruptura de pase de Lewis que llevó a una intercepción en la primera mitad para Foye Oluokun.

Con coordinadores ofensivos y defensivos debutantes, no se sabía cómo manejarían los Jaguars su primer juego de temporada.

Fueron mucho mejores que los Panthers, que perdieron el balón dos veces en la primera mitad y lo perdieron en downs dos veces en la segunda.

