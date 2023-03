Laxman Narasimhan asume el cargo de director general de Starbucks

Seattle--(business wire)--mar. 21, 2023--

Starbucks (nasdaq: sbux) anunci贸 que a partir de hoy laxman narasimhan ser谩 el nuevo director general de la empresa y se incorporar谩 al directorio de la compa帽铆a. narasimhan fue nombrado director general entrante el 1 de septiembre de 2022; suceder谩 al fundador de la empresa y ahora ex director general, howard schultz.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005307/es/

Laxman Narasimhan has assumed the role of Starbucks chief executive officer and will join the company鈥檚 board of directors. (Photo: Business Wire)

Tras la b煤squeda global del nuevo l铆der de Starbucks, Narasimhan se incorpor贸 a la compa帽铆a como director general entrante el 1 de octubre de 2022 y aporta casi 30 a帽os de experiencia en la direcci贸n de negocios internacionales de bienes de consumo, adem谩s de asesorar a las empresas minoristas, de alimentaci贸n, restauraci贸n y comercio electr贸nico. Durante los 煤ltimos cinco meses, se embarc贸 en una experiencia de inmersi贸n 煤nica, viajando para trabajar con socios (empleados) en m谩s de 30 tiendas, plantas de fabricaci贸n y en centros de apoyo de todo el mundo, obteniendo su certificaci贸n de barista por el camino. Se sumergi贸 en los planes de reinvenci贸n de la empresa liderados por Schultz, que regres贸 como director general interino a partir del 4 de abril de 2022.

Tras el regreso de Schultz el a帽o pasado, Starbucks present贸 una estrategia de reinvenci贸n para toda la empresa y continu贸 invirtiendo m谩s de 1000 millones de d贸lares en socios y comercios minoristas para 谩reas prioritarias, en particular, el aumento salarial y la acumulaci贸n de licencias por enfermedad, nuevas prestaciones en cuanto a bienestar financiero, capacitaci贸n y colaboraci贸n actualizadas, innovaci贸n y equipamiento de comercios minoristas y la celebraci贸n del caf茅. El precio de las acciones de la empresa aument贸 un 47% desde la presentaci贸n de los resultados financieros del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 hasta la presentaci贸n de los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2023 y la capitalizaci贸n burs谩til creci贸 casi 40.000 millones de d贸lares durante ese mismo periodo. La empresa tambi茅n logr贸 un 50% de rentabilidad total para el accionista durante este periodo, muy superior al del S&P 500. Starbucks tambi茅n fue elegida recientemente como la marca de restauraci贸n m谩s valiosa por s茅ptimo a帽o consecutivo por Brand Finance.

Schultz le envi贸 una carta a la gerencia de la empresa en v铆speras del anuncio, que se puede consultar aqu铆.

"El Directorio quiere expresarle nuestro m谩s sincero agradecimiento a nuestro fundador, Howard Schultz, por asumir desinteresadamente el liderazgo cuando se lo pedimos, renunciando a una remuneraci贸n y dejando de lado sus propios intereses, por amor a nuestra empresa y a sus socios", expres贸 Mellody Hobson, presidente independiente del Directorio de Starbucks. "Hoy no estar铆amos donde estamos sin 茅l".

Narasimhan asume hoy oficialmente el cargo de director general y dirigir谩 la Asamblea anual de accionistas de Starbucks este jueves 23 de marzo. A medida que asciende en el cargo, Narasimhan seguir谩 convocando la participaci贸n de la gerencia, compartiendo sus aprendizajes y puntos de vista iniciales y evaluando las oportunidades para la compa帽铆a a medida que trazan el mapa del camino a seguir.

"La inmersi贸n intensiva de Laxman en el negocio, junto con su amplia experiencia como creador de marcas, innovador y operador, le han dado una preparaci贸n 煤nica para liderar Starbucks en su pr贸xima fase de crecimiento", asegur贸 Hobson. "Esta inmersi贸n le ayud贸 a Laxman a comprender la cultura y los valores de Starbucks. En este lapso de aprendizaje y escucha, ya se ha ganado los corazones y las mentes de nuestros socios en todo el mundo".

"Para mi es un honor asumir oficialmente mi funci贸n como director general de Starbucks, para dirigir a un equipo extraordinario de m谩s de 450.000 socios de delantal verde en todo el mundo. Los cimientos que Howard ha establecido al construir desde cero una marca mundial ic贸nica alimentada por la pasi贸n determinada de elevar a la humanidad, son realmente notables y es un orgullo para mi tener la oportunidad de seguir construyendo sobre esta profunda herencia", subray贸 Narasimhan. "Como empresa de conexiones humanas, tenemos posibilidades ilimitadas para beneficiar a nuestros socios, clientes, inversores y comunidades en cada taza y en cada conexi贸n. Me llena de emoci贸n colaborar con nuestros socios en todo el mundo para abrirle el paso al futuro ilimitado de Starbucks".

Acerca de Starbucks

Desde 1971, Starbucks Coffee Company se ha comprometido a obtener y tostar 茅ticamente caf茅 de la variedad ar谩bica de alta calidad. En la actualidad, con m谩s de 36.000 locales en todo el mundo, la empresa es el principal tostador y minorista de caf茅s de especialidad del mundo. Gracias a nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia y a nuestros principios rectores, le damos vida a la "Experiencia Starbucks", que es irrepetible para cada cliente en cada taza. Para compartir esta experiencia, vis铆tenos en nuestras tiendas o en Internet en stories.starbucks.com o www.starbucks.com.

Declaraciones prospectivas

Determinadas declaraciones del presente documento constituyen declaraciones "prospectivas" en el sentido de las leyes y regulaciones de valores aplicables. En general, estas declaraciones se pueden identificar porque emplean palabras como "apuntar a", "anticipar", "creer", "continuar", "podr铆a", "estimar", "esperar", "sentir", "pronosticar", "pretender鈥", "poder", "perspectiva", "plan", "potencial", "predecir", "proyecto", "buscar", "deber铆a", "tiene la voluntad de", "ser铆a" y expresiones similares, destinadas a identificar declaraciones prospectivas, si bien no todas las declaraciones prospectivas tienen estas palabras de identificaci贸n. Estas declaraciones pueden incluir declaraciones relacionadas con las tendencias o expectativas relacionadas con los efectos de nuestras iniciativas, estrategias, inversiones y planes actuales y futuros, en particular, nuestro plan de Reinvenci贸n, as铆 como las tendencias o expectativas con respecto a nuestros resultados financieros y los modelos y factores que impulsan el crecimiento a largo plazo, nuestras operaciones en EE. UU. y China, nuestros esfuerzos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, nuestros compa帽eros, tendencias econ贸micas y de consumo, en particular, el impacto de las presiones inflacionarias, el impacto del tipo de cambio, las acciones estrat茅gicas de precios, la conversi贸n de ciertas operaciones de mercado a modelos con licencia completa, nuestros planes implementados para optimizar nuestras operaciones, entre ellos, las inauguraciones y cierres de locales comerciales y los cambios en sus formatos y modelos, el 茅xito de nuestra relaci贸n de licencia con Nestl茅, de nuestro negocio de servicios de alimentos y bienes de consumo envasados y sus efectos en los resultados de nuestro segmento de Desarrollo de canales, las tasas de impuestos, las oportunidades comerciales, expansiones y nuevas iniciativas, en particular, Starbucks Odyssey, las adquisiciones estrat茅gicas, nuestros programas de dividendos, los costos de los productos b谩sicos y nuestras estrategias de mitigaci贸n, nuestra liquidez, flujo de caja de operaciones, inversiones, capacidad de endeudamiento y uso de los fondos, el cumplimiento sostenido de nuestros compromisos en virtud de nuestras l铆neas de cr茅dito y programa de papel comercial, la repatriaci贸n de efectivo a EE. UU., la probabilidad de emisi贸n de deuda adicional y la tasa de inter茅s aplicable, el impacto permanente de la pandemia de COVID-19 en nuestros resultados financieros y la disponibilidad futura de los subsidios gubernamentales para con motivo del COVID-19 u otros eventos de salud p煤blica, la transici贸n de nuestro director general, nuestro programa de recompra de acciones, nuestro uso de efectivo y requisitos de efectivo, los efectos esperados de los nuevos pronunciamientos contables y el impacto estimado de los cambios en la ley fiscal de los EE. UU., entre ellos, las tasas impositivas, las inversiones financiadas por estos cambios y los posibles resultados y efectos de los procedimientos judiciales. Dichas declaraciones se basan en la informaci贸n operativa, financiera y competitiva actualmente disponible y est谩n sujetas a diversos tipos de riesgos e incertidumbre. Los resultados y las tendencias futuros reales pueden diferir sustancialmente seg煤n una variedad de factores, entre otros, el impacto sostenido del COVID-19 en nuestro negocio, medidas reglamentarias o acciones voluntarias que puedan implementarse para limitar la propagaci贸n de COVID-19, incluidas restricciones en las operaciones comerciales o requisitos de distanciamiento social y la duraci贸n y eficacia de dichas restricciones, el resurgimiento de las infecciones por COVID-19 y la circulaci贸n de nuevas variantes de COVID-19, las fluctuaciones en las econom铆as y monedas estadounidenses e internacionales, nuestra capacidad para preservar, desarrollar y aprovechar nuestras marcas, la capacidad de nuestros socios comerciales y proveedores externos para cumplir con sus responsabilidades y compromisos, los efectos negativos potenciales de los incidentes relacionados con las enfermedades transmitidas por alimentos o bebidas, manipulaci贸n, adulteraci贸n, contaminaci贸n o etiquetado incorrecto, los posibles efectos negativos de las infracciones sustanciales de nuestros sistemas de tecnolog铆a de la informaci贸n en la medida en que experimentemos una infracci贸n material, las fallas materiales de nuestros sistemas de tecnolog铆a de la informaci贸n, los costos asociados y la ejecuci贸n exitosa de las iniciativas y planes de la Compa帽铆a, las nuevas iniciativas y planes o revisiones de las iniciativas o los planes adoptados, nuestra capacidad para obtener financiamiento en t茅rminos aceptables, la aceptaci贸n de los productos de la Compa帽铆a por parte de nuestros clientes, la evoluci贸n de las preferencias y gustos de los consumidores y los cambios en el comportamiento de gasto de los consumidores, las inversiones de los socios, cambios en la disponibilidad y el costo de la mano de obra, en particular, los esfuerzos de organizaci贸n sindical y nuestras respuestas a dichos esfuerzos, la falta de atracci贸n o retenci贸n de ejecutivos clave o talento de empleados o transici贸n exitosa de ejecutivos, el aumento significativo de los costos de log铆stica, las presiones inflacionarias, el impacto de la competencia, los riesgos inherentes de operar un negocio internacional, entre ellos los posibles efectos negativos derivados de la invasi贸n rusa de Ucrania, los precios y disponibilidad de caf茅, l谩cteos y otras materias primas, el efecto de los procedimientos legales y los efectos de los cambios en las leyes tributarias y las gu铆as y regulaciones relacionadas que pueden implementarse, en particular, la Ley de reducci贸n de la inflaci贸n de 2022 y otros riesgos detallados en nuestras presentaciones ante la Comisi贸n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), en particular, en los "Factores de riesgo" y "Presentaci贸n y an谩lisis de la gerencia de la condici贸n financiera y de los resultados de las operaciones", en los informes m谩s recientes de la compa帽铆a del Formulario 10-K y el Formulario 10-Q, as铆 como en las presentaciones posteriores.

Una declaraci贸n prospectiva no constituye ni una predicci贸n ni una garant铆a de hechos ni de circunstancias futuros y es posible que dichos hechos o circunstancias futuros no se produzcan. Se recomienda al lector no depositar un grado de confianza indebido en las declaraciones prospectivas, que s贸lo son v谩lidas en la fecha del presente comunicado. No asumimos obligaci贸n alguna de actualizar ni modificar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva informaci贸n, acontecimientos futuros o por el motivo que fuere.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

