Layhoon Chan: "El Valencia debía mirar sus mejores opciones teniendo en cuenta que a Soler le quedaba un año"

La presidenta del Valencia, Layhoon Chan, lamentó este viernes que Carlos Soler decidiese dejar el club y fichar por el PSG francés pese a que le habían ofrecido "el mejor contrato de la historia" de la entidad, y dejó claro que miraron "las mejores opciones" sabiendo que al centrocampista sólo le quedaba "un año".

En rueda de prensa para valorar el mercado de fichajes valencianista, Chan recordó que cuando relevó en el cargo a Anil Murthy, intentaron "mejorar" con una nueva oferta el contrato de Soler. "Le ofrecimos el mejor contrato en la historia del club, pero desafortunadamente prefirió continuar su carrera en otra liga", remarcó.

"Únicamente cuando hemos sabido que no era posible renovarle, el club estuvo estudiando qué otras opciones eran posibles. El club debía mirar sus mejores opciones y teniendo en cuenta que le quedaba un año de contrato", añadió la dirigente.

Esta apuntó que nada más volver al Valencia como nueva presidente, "lo primero" que hizo fue "hablar" tanto con él como con José Luis Gayá para su renovación. "Pusimos el mejor esfuerzo que pudimos y también en esfuerzo económicos para convencerle que se quedase con nosotros. No sé las razones por las que ha dejado el club, pero tenemos muchos jugadores esta temporada que han demostrado que quieren estar con nosotros y otros que querían y no han podido venir porque ven que estamos construyendo un proyecto deportivo importante", afirmó la directiva.

Layhoon Chan también hizo hincapié en que no aceptaron "la primera oferta" que les hizo el PSG. "No es que no lo hayamos peleado, la oferta que se aceptó estaba mejorada muy significativamente, había que medir bien cual era la situación y ver la mejor solución", reiteró.

"Lo lógico es que el club se quiera quedar con los jugadores con talento de la cantera, pero cuando se van hay muchas razones y es difícil identificar una, pero el dinero suele ser un gran factor. Yo creo que ahora el proyecto es atractivo", añadió la presidenta del Valencia.

En cambio, fue más optimista en las renovaciones de Gayá y Hugo Guillamón. El capitán ha dicho que "se quiere quedar" y el Valencia está "firmemente convencido en que se quede". "Pero todavía estamos en negociaciones y en alguna conversación con su agente", admitió.

Un jugador que no ha llegado es Bryan Gil, que está "decepcionado" por no haber podido volver al equipo blanquinegro tal y como ha podido saber el director técnico, Miguel Ángel Corona. "El club también, pero supimos reaccionar y conseguimos a Justin Kluivert gracias al rápido trabajo del departamento técnico", subrayó, mientras que fue clara al hablar del colombiano James Rodríguez y de un ex como Juan Mata. "Por James no (se hizo ninguna oferta), a Mata le llegamos a considerar porque es agente libre", puntualizó.

A nivel de resumen, Chan opinó que "bajo las restricciones en el presupuesto", su mercado veraniego "es lo mejor" a lo que podían optar. "Siempre queremos competir al más alto nivel, pero la realidad es que nuestro presupuesto está limitado por la situación económica del club. Los dos años de pandemia han restringido la posibilidad de usar más presupuesto para mejorar el equipo", recalcó.

La dirigente también confesó que no han obtenido "el margen de beneficio" que deseaban y dio por "cerrado" el mercado. "Tenemos la plantilla completa y el entrenador está feliz con ella", advirtió. Además de las renovaciones, siguen buscando encontrar "a alguien con experiencia para fortalecer una posición importante" como la dirección deportiva, aunque aseguró que Corona "ha estado a la altura".

Optimista con el estadio, defiende a peter lim

La mandataria 'che' trató el tema del Nuevo Mestalla, un proyecto que "es más grande" que cualquiera de los implicados y que "es más importante para el club y la ciudad" que para ella misma "o para cualquier otra persona".

"Nos tenemos que asegurar que podemos seguir adelante y hacer cualquier esfuerzo que sea necesario. Tuve una pequeña conversación con el alcalde este viernes por la mañana y creo que las cosas han ido bien. Ahora somos nosotros los que estamos a la espera de que nos hagan la propuesta tras lo que pasó en las reuniones de julio", añadió Chan.

La 'mano derecha' de Peter Lim en el Valencia reconoció que, "desafortunadamente", tiene "muchas prioridades" en su agenda, pero que el nuevo estadio es "importante". "Estamos listos para empezar, tenemos la financiación y ahora las autoridades deben darnos las licencias. La ATE está caducada, algo con lo que a nivel jurídico no estamos de acuerdo porque creemos que sería siendo válida hasta 2025. Ayer jueves presentamos nuestras alegaciones a esta caducidad", confirmó.

"Tenemos importantes retos deportivos, financieros, con nuestra Academia, pero para mí el más importante es el social, necesitamos recuperar el sentimiento valencianista y espero que en el día a día los aficionados puedan ver que estamos trabajando duro y que nuestro equipo trabaja duro para ganar partidos", manifestó.

Finalmente, tras resaltar que Peter Lim "ha invertido más de 170 millones de euros" desde que compró el club, explicó que le pidieron volver como representante de Meriton "para ayudar a suavizar la situación". "En dos meses he podido ver los retos a los que nos enfrentamos, se lo comuniqué a Peter Lim y esa fue una de las razones por las que volví en agosto. El compromiso del dueño es el reconstruir el club y tener un equipo fuerte", sentenció.