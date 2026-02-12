Lazio: Alivio por Pedro

"Afortunadamente no parece grave y espero volver pronto al campo. Mis compañeros están fantásticos con la clasificación y con esta merecida semifinal. Estoy orgulloso de todos", escribió Pedro en redes sociales.

El delantero de 38 años debió ser retirado en camilla del campo de juego del estadio Renato Dall'Ara durante el primer tiempo del duelo disputado en la víspera, cuando Lazio venció por penales al Bologna tras el empate 1-1 en los 90' reglamentarios para avanzar a semifinales de la Copa Italia, instancia en la que enfrentará al Atalanta.

Pedro, que abandonó el estadio apoyando sólo una pierna por una lesión de tobillo y con la asistencia del personal médico, también agradeció a la afición del Bologna, que lo aplaudió al salir del campo, "por su gran deportividad en el momento de mi lesión". (ANSA).