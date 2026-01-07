Lazio: ceremonia en Villa Borghese por 126 años del club

Esta celebración marcará el regreso del club a sus raíces deportivas, fortaleciendo sus vínculos con la capital de Italia.

El evento contará con la presencia de autoridades institucionales, integrantes de los equipos masculino y femenino, y una representación simbólica de la afición.

También está previsto que se devele una placa conmemorativa que recuerda el período en que el Parco dei Daini albergó las actividades deportivas de Lazio, y que también exhibirá el número de registro del club en la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Asimismo, el club también tiene la intención de iniciar un proceso conjunto con la administración municipal para solicitar la cesión del Parco dei Daini, con el objetivo de contribuir a su mejora, cuidado y mantenimiento, respetando plenamente su función pública y su valor histórico. (ANSA).