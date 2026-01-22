Lazio: Cuestionan invitación de tifosi a boicotear apoyo al equipo

El texto emitido por Lazio condena el mensaje de los "tifosi" con la máxima firmeza, subrayando que se trata de un acto grave e inaceptable, que trasciende cualquier forma de disidencia legítima y se configura como un auténtico intento de ejercer presión e influencia organizadas sobre el club, el equipo y toda la comunidad de la entidad presidida por Lotito.

Lazio también declara que "la difusión de llamamientos al boicot con el objetivo de influir deliberadamente en el acceso al estadio y el comportamiento del público constituye un daño económico directo, deliberado e intencionado".

"Este daño es aún más grave al estar dirigido a un club que cotiza en bolsa, con posibles repercusiones en su imagen, ingresos, relaciones comerciales y confianza en el mercado", añade el texto.

"Lazio no puede ni tolerará acciones que, explotando la pasión de su afición, pretendan influir en todo el contexto deportivo y social, causando un daño concreto al club y a todos aquellos que lo apoyan de forma justa, libre y responsable", enfatiza la nota.

Finalmente, Lazio reitera que "infundir miedo, disuadir la asistencia o animar a la gente a no ir al estadio —hoy por el mercado de fichajes, ayer por otras formas de explotación, mañana por nuevos pretextos— no es amor por Lazio, no es deporte".

"Lazio pertenece a su auténtica afición, a su historia y a sus valores. No a quienes intentan convertir el apoyo en una herramienta de presión", completa el comunicado. (ANSA).