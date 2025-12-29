Lazio: "Decepción" por dichos de Simonelli

Simonelli subrayó ante Radio Anch'io Sport la necesidad de respetar a los árbitros al día siguiente que Lazio envió un correo electrónico a la Liga de la Serie A, a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y a los organismos técnicos pertinentes para expresar su malestar por la convalidación del gol de Davis.

Horas después del reportaje de Simonelli, fuentes cercanas a Lazio expresaron su "profunda decepción", compartida también por el presidente del club, Claudio Lotito, que además es senador del partido Forza Italia (FI).

Las mismas fuentes refieren que la carta enviada por el club se considera clara tanto en contenido como en tono, enfatizando que en ningún momento Lazio atacó, desacreditó ni cuestionó la integridad de la profesión arbitral.

Tampoco se han invocado conspiraciones ni complots de ningún tipo. De hecho, la atención se centra en la falta de uniformidad en la aplicación y la inconsistencia de ciertas decisiones, con evidentes repercusiones en la integridad del sistema.

Esta preocupación afecta a múltiples clubes y también ha surgido en contextos internacionales recientes, como los acontecimientos durante la Supercopa de Italia 2025 disputada en Arabia Saudita, donde se registró la coronación del Napoli.

Por esta razón, desestimar el problema como una mera percepción partidista se considera reductivo.

Además, en círculos de Lazio, se desaprobó que una solicitud formal y bien razonada se encontrara con una respuesta pública considerada incompatible con el papel institucional del presidente de la Liga, quien está llamado a representar el equilibrio y la estabilidad general del sistema, y no solo un componente individual.

La sensación, según las mismas fuentes, es que el sistema está perdiendo credibilidad progresivamente y que herramientas como Open VAR, carentes de un proceso contradictorio y de verdadera transparencia, no pueden considerarse una respuesta estructural suficiente, especialmente en un contexto donde están en juego intereses deportivos y económicos de enorme importancia, que involucran a empresas que cotizan en bolsa, inversiones millonarias y el posicionamiento internacional de la liga.

De ser así, Lazio evaluará responsablemente otros foros institucionales para presentar las preocupaciones que considere claras, documentables y no aisladas. (ANSA).