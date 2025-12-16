Lazio: Enrico Lotito sonó la campana del Nasdaq en Wall Street

Este evento histórico situó a Lazio entre los pocos clubes deportivos que entraron en el mercado tecnológico líder a nivel mundial.

"Estar presente en el Nasdaq es un gran orgullo", declaró Enrico Lotito, quien estuvo acompañado por Emanuele Floridi, portavoz y responsable de estrategia y comunicación del club.

"Representa un paso simbólico, pero también concreto, en un camino de crecimiento que Lazio emprende con visión y responsabilidad, mirando al futuro del deporte como un sistema integrado de formación, innovación y relaciones internacionales", destacó el hijo del presidente del club y senador del partido Forza Italia (FI).

"Para Lazio, este momento va mucho más allá de lo simbólico.

Representa el inicio de un diálogo concreto entre deporte, finanzas e innovación, basado en valores compartidos, sentido de la responsabilidad y una visión a largo plazo", insistió Enrico Lotito.

"Aprovecho esta oportunidad para transmitir los saludos del presidente Claudio Lotito, quien permaneció en Roma por compromisos institucionales relacionados con su función como senador, en un momento particularmente delicado: la finalización de la Ley de Presupuestos", concluyó Enrico Lotito. (ANSA).