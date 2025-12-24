Lazio: Entrenamiento en Navidad pensando en Udinese

El DT Maurizio Sarri deberá definir una alineación ante las bajas de Nicoló Rovella, del croata Toma Basic y del francés Mattéo Guendouzi, todos lesionados, del nigeriano Fisayo Dele-Bashiru y del senegalés Boulaye Dia, que se encuentran disputando la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos.

Como contrapartida, Sarri podrá volver a contar con el capitán Mattia Zaccagni, quien cumplió su sanción de un partido en el empate 0-0 contra Cremonese por la fecha 16, y confía en poder alinear al danés Gustav Saksen, quien se recupera de una lesión.

En tanto, el club publicó en sus canales oficiales un mensaje dedicado a la afición por la celebración de Navidad.

"A la afición de la Lazio. A la ciudad. Feliz Navidad", se lee en el mensaje publicado por Lazio, que marcha octavo en la Serie A con 23 puntos, dos más que Udinese. (ANSA).