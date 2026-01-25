Lazio: Fabiani denuncia sabotaje en el libro de pases

Fabiani se presentó ante la jefatura de Carabineros de Trastevere para presentar una denuncia por la interferencia de un agente internacional en las transacciones de Lazio, influyendo en las negociaciones y desacreditando tanto al propio club como a su director deportivo ante otros participantes del mercado.

El propio Fabiani ya había anunciado su intención de presentar una denuncia durante la rueda de prensa de presentación de los nuevos fichajes de Lazio contra un agente acusado de los presuntos delitos de difamación agravada y manipulación del mercado.

En tanto, Lazio declaró intransferible al zaguero Alessio Romagnoli luego de los reportes sobre el presunto interés por su pase del Al Saad que dirige el DT italiano Roberto Mancini.

Un comunicado emitido tras el empate 0-0 registrado en la víspera en campo del Lecce por la fecha 22 de la Serie A indica que Romagnoli "seguirá siendo jugador" de Lazio.

La nota subraya que "Romagnoli nunca ha sido puesto en el mercado" y aclara que "pese a varias solicitudes en las últimas semanas, el club mantiene su determinación de retener a un jugador considerado clave para el proyecto deportivo por sus cualidades técnicas, personales y de liderazgo dentro del equipo". (ANSA).