Lazio: La prioridad es construir, Sarri

“Veremos si será un milagro entrar en Europa. Existe el riesgo de que equipos que están más abajo en la tabla te superen porque están invirtiendo. Pero eso sólo debería preocuparnos hasta cierto punto. El objetivo es construir una base sólida para ser competitivos”, afirmó Sarri durante la conferencia de prensa celebrada en el centro deportivo de Formello.

“Cuanto mejor desarrollemos a los que tenemos, más sólida será la base para poder intervenir. Si nos enfocamos en los demás, nos perjudicaremos a nosotros mismos”, advirtió el entrenador de 66 años.

“Mi primer equipo de Lazio tenía más experiencia y había mucho que cosechar. Aquí tenemos que sembrar. El conocimiento táctico no es excelente, necesitamos construir”, insistió Sarri, quien asumió en reemplazo de Marco Baroni, nuevo DT del Torino.

“Siento que tengo la obligación de darlo todo a esta gente.

Tengo que sentir que puedo garantizar que no sólo estoy aportando mi profesionalismo, sino que estoy poniendo todo mi corazón al liderar un grupo. Dada la reacción de estos últimos días, creo que la comunidad de Lazio me apoyará un 100%”, confió Sarri.

Por otra parte, Sarri aseguró que nunca pensó en renunciar pese al bloqueo de Lazio para sumar refuerzos tras haber superado durante el primer trimestre de 2025 tres parámetros económicos que impone la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

“Cuando me enteré de la prohibición para sumar refuerzos, pensé que el presidente me había engañado”, expresó Sarri entre risas en alusión a Claudio Lotito, también presenta en la rueda de prensa.

“Pero para entonces, la decisión de volver ya estaba tomada.

Irme por las dificultades me parecía mal, tanto para el equipo, como para el club y la afición. Estuve enfadado una hora, y luego pensé en el futuro”, aclaró.

“Leí que volví por falta de alternativas, pero negocié con cuatro equipos de la Serie A, clubes árabes y sudamericanos.

Elegí a Lazio por la conexión con el club. Fue una satisfacción volver”, aseguró Sarri, quien adjudicó a “problemas familiares” el final de su ciclo anterior.

“Taché mi lista de deseos tras enterarme de la prohibición de fichajes. Claro que tengo una excelente relación con Lorenzo, pero ahora mismo no se dan las condiciones ni las posibilidades para ficharlo”, lamentó sobre Insigne, máximo artillero histórico de Lazio quien se sumó al Bologna tras su paso por el Besiktas turco.

Luego fue el turno de Lotito de referirse a la imposibilidad de Lazio de contratar refuerzos: “Fue un golpe de suerte. En cuanto nos enteramos, se lo notificamos al entrenador. No debimos haber ocultado nada, Sarri no se dejó engañar”, subrayó.

“Este asunto no honra al fútbol italiano, pero no es culpa de la Comisión de supervisión de clubes de fútbol (Covisoc), ya que operan según las normas de las federaciones. Podríamos haber hecho muchas cosas, pero no nos interesa.

“Aceptamos esta decisión", aclaró Lotito, quien adjudicó la situación a un "descuido”.

“No se trata de un tema de liquidez, sino de una estupidez.

Todos, incluso los bancos, se rieron de este incidente. No tengo que disculparme porque llevo años reforzando el club. Hay equipos con una deuda de entre 600 y 700 millones de euros y su índice de liquidez está bien porque trasladaron un coste de 12 a 13 meses", cuestionó Sarri.

“¿Qué hizo entonces la federación para proteger la regularidad del campeonato? Nosotros en cambio, por un descuido, dedujimos costos el 31 de marzo que podrían haberse deducido más tarde.

Además, la norma del índice de liquidez expiró el 1 de julio. Si llamas a la UEFA, te dirán que Lazio está prosperando y es sólida", remarcó Lotito.

Igualmente, el presidente de Lazio, que también es senador del partido Forza Italia (FI), se atrevió a estimar que la imposibilidad de sumar refuerzos puede ser "positiva para fortalecer un grupo que tiene en la figura del DT Sarri al hombre capaz de sacar lo mejor del equipo”.

Por último, Lotito calificó como "absolutamente falsas" las publicaciones de la prensa italiana sobre ofertas para la compra del club de la capital italiana, cuya conducción asumió en 2004.

“Son sólo fantasías de algunos individuos interesados en explotar y crear problemas para Lazio y para mí. Nadie se ha presentado hoy, y las condiciones para la venta de Lazio no están dadas. Sería un error también para la afición", resaltó Lotito.

“También he presentado una denuncia ante la fiscalía porque constituye un delito de manipulación bursátil, dado que Lazio cotiza en bolsa", recordó Lotito, cuestionado recientemente por "tifosi" por la gestión del club. (ANSA).