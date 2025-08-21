Lazio: Lotito agradece a los tifosi

“Queridos tifosi, al finalizar la campaña de abonos, quiero dirigirme a todos ustedes, la gran familia blanquiceleste, con el mayor afecto. Más de 29.000 de ustedes han elegido estar presentes para renovar su confianza y confirmar una vez más el fuerte vínculo que les une a nuestra Lazio”, se lee en un mensaje firmado por Lotito y publicado en redes sociales.

“Este es uno de los logros más significativos de los últimos veinte años, y cobra aún mayor relevancia considerando el complejo clima que ha acompañado esta etapa”, valoró el presidente de Lazio.

“Junto a quienes alzan su voz, hay un apoyo silencioso que pasa desapercibido, pero que representa una parte esencial de nuestra familia: su abrazo discreto, su apoyo diario, son el alma que nos impulsa a mirar hacia adelante con determinación”, resaltó.

Los fanáticos Lazio compraron 29.163 abonos para la temporada 2025-26, la segunda mayor cantidad en la presidencia de Lotito, pese a la imposibilidad de Sarri de sumar refuerzos por haber superado durante el primer trimestre de 2025 tres parámetros económicos que impone la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Los "tifosi" compraron solo 30.333 abonos menos del récord registrado en la temporada 2023-24 y superaron los 29.036 reservados durante la 2024-25, en la que Lazio finalizó séptimo en la Serie A al mando de Marco Baroni, quien pasó al Torino.

Lotito también se refirió en su misiva a la próxima temporada e invitó a la afición a vivirla "unidos, con la misma pasión que nos acompaña desde siempre".

“Les agradezco uno por uno, porque sin ustedes, Lazio no sería lo que es. Esta cercanía nos enorgullece y nos da la certeza de caminar juntos por un camino de crecimiento y de compartir”, remarcó Lotito.

“Hoy hablo no sólo en mi nombre, sino en el de toda Lazio: de los colaboradores que, a menudo lejos de los focos, trabajan cada día con pasión y dedicación para hacer posibles todas nuestras actividades; del director deportivo, del DT Maurizio Sarri y su cuerpo técnico, de los jugadores, desde el primero hasta el último, que se preparan con seriedad para honrar la camiseta”, detalló el presidente.

“Juntos queremos darles las gracias, porque sin su apoyo y sin el trabajo silencioso de este gran grupo que está detrás del equipo, nada sería posible”, concluyó Lotito. (ANSA).