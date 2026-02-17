Lazio: Lotito niega plan para vender el club

"No se trata de liberar a Lazio, sino de una Lazio libre. Lazio debe liberarse de la dependencia de todos. Basta de tonterías.

No he pedido ayuda externa, sólo pido respeto por mi rol y por lo que hago", afirmó Lotito.

"Quiero construir el futuro del club, no sólo hablar. Hasta hace poco, habíamos ganado más que nadie después de Juventus, todo ello con una deuda de 550 millones de euros. La asumí para no perder el valor histórico del club", aclaró el también senador del partido Forza Italia (FI).

"He llevado esta carga sobre mis hombros. En 2027, la deuda desaparecerá; recuperaré 30 millones de euros en efectivo, lo que significa tener 30 millones más para mantener el club a flote", enfatizó Lotito en rueda de prensa.

"Hemos saneado todo, y esto es necesario para darle a la afición un futuro seguro. De lo contrario, los equipos desaparecen y quiebran. ¿Quieren un fracaso? Yo no. Lazio debe ser inmortal, debe transmitirse a través de los siglos. Soy el guardián de un legado de sentimientos que debe transmitirse", garantizó.

El senador de FI indicó luego que "cuando hablamos del futuro de Lazio, las emociones se intensifican, y con razón", porque, argumentó, "la pasión es el alma de este club".

"Pero precisamente porque Lazio es pasión, también debe ser responsabilidad. Este proyecto no nació para dividir, sino para construir algo que perdure. Todo aficionado sueña con un estadio completo, moderno y distintivo. Yo también lo sueño", reconoció.

"Pero este sueño debe estar respaldado por la sostenibilidad, el respeto a las reglas y la estabilidad financiera. Lazio debe crecer sin comprometer lo que se ha construido a lo largo de los años: estabilidad, solidez, continuidad", subrayó Lotito.

"No queremos limitarnos a gestionar el presente. Queremos construir el futuro. El estadio forma parte de este plan. No es un punto de llegada, sino una herramienta para un crecimiento estable y responsable. Lazio pertenece a quienes la aman. Y quienes la aman tienen el deber de pensar en su futuro. Estamos trabajando para hacerla inmortal", insistió el presidente.

"El proyecto es una intervención que mejora una zona actualmente degradada, aportando vegetación, movilidad sostenible, calidad urbana y dando a Lazio un hogar coherente con su historia.

Podemos discutir, debatir, incluso criticar. Pero no perdamos de vista el objetivo común: dejar a Lazio y a la ciudad algo sólido y duradero", resaltó Lotito.

A continuación, el presidente de Lazio admitió que "el debate ha sido intenso en los últimos meses" y refirió escuchar "todas las opiniones, incluso las críticas".

"Mi carácter, para bien o para mal, a veces me lleva a expresarme con gran franqueza. Puede ocurrir que algunas declaraciones se interpreten de forma diferente a la que pretendo. Pero cada decisión que tomo está orientada exclusivamente al bien de Lazio y siempre inspirada por el corazón", completó Lotito.

En cuanto al plan de remodelación del estadio Flaminio, el senador de FI explicó que "hoy no presentamos simplemente un proyecto de construcción, sino una visión".

"Lo que logramos hoy impacta a las generaciones futuras. La remodelación del Estadio Flaminio no se trata sólo de Lazio, sino de Roma, su historia urbanística y su capacidad de mirar al futuro con responsabilidad", remarcó Lotito al anunciar el proyecto "Lazio 2032 - El Sueño Responsable".

La idea de Lotito es presentar el proyecto en las próximas semanas para delinear la estrategia del club, que, según el presidente, "ya ha formalizado su interés en considerar el estadio Flaminio como posible sede" de la Eurocopa 2032 que Italia organizará con Turquía.

"Es un acto de responsabilidad y visión posicionar a Roma y el estadio Flaminio para participar en un gran evento internacional, si los requisitos técnicos e institucionales lo permiten", aclaró.

"Somos conscientes de que el proceso de selección de la sede será competitivo y que se espera que nuestra ciudad reciba múltiples ofertas. Precisamente por eso, queremos abordar este asunto con método, transparencia y planificación. El estadio Flaminio fue creado para los Juegos Olímpicos de 1960. Hoy, con equilibrio e integridad, puede aspirar a regresar al circuito de los grandes eventos europeos", concluyó Lotito. (ANSA).