Lazio: Reclamó ante la Liga de la Serie A por errores arbitrales

Según pudo confirmar ANSA, la directiva de Lazio envió un email a la Liga de la Serie A para solicitar, en coordinación con la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y los organismos técnicos pertinentes, que tomen medidas para garantizar que no se produzcan más incidentes que, en su opinión, perjudiquen al equipo dirigido por Maurizio Sarri y socaven la integridad y la igualdad competitiva del campeonato.

Lazio considera que fue perjudicado por errores arbitrales y evaluaciones inconsistentes del VAR, por lo que solicitó la convocatoria de una reunión institucional para debatir los criterios de aplicación y los problemas críticos identificados.

Entre las solicitudes de Lazio se encuentran una explicación clara de los criterios utilizados por los árbitros, uniformidad en el juicio mediante directrices vinculantes, umbrales inequívocos de intervención del VAR y medidas de transparencia con una explicación institucional clara y oportuna de los incidentes que afectan al resultado.

Udinese rescató un empate gracias al gol que Davis marcó en el quinto minuto adicionado al tiempo reglamentario del partido disputado en la víspera en el Bluenergy Stadium.

Andrea Colombo, que venía de arbitrar la final de la Supercopa de Italia que consagró campeón a Napoli al derrotar a Bologna en Riad el pasado lunes 22, se estaba por llevar el silbato a la boca cuando Davis sacó un remate potente a dos segundos para el final de los cinco minutos de descuento que decretó el 1-1 definitivo. (ANSA).