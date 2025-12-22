Lazio: Reservado símbolo "LZO" por Nasdaq

Se trata de un paso significativo que marca un nuevo capítulo en el crecimiento y la expansión internacional del club celeste de la capital italiana.

Lazio destacó que la reserva del símbolo representa una señal concreta de un proyecto más amplio, que mira hacia el futuro y conecta el mundo del fútbol con la innovación, los medios de comunicación y las finanzas internacionales, manteniendo al mismo tiempo los valores, la historia y la identidad del club.

Asimismo, continúa la entidad presidida por Claudio Lotito, el símbolo "LZO" resalta la intención del club de evolucionar, invertir en una visión moderna y posicionarse entre las organizaciones deportivas que miran más allá del campo, fortaleciendo la marca a nivel global.

"Por lo tanto, el camino iniciado con el toque de campana de Enrico Lotito continúa, con el objetivo de crear nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, beneficiando a todo el ecosistema biancoceleste", completa Lazio en alusión al hijo del presidente, que además es director general del sector juvenil del club. (ANSA).