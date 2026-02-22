Lazio: Rovella con fractura de clavícula

El mediocampista Nicoló Rovella, de Lazio, quien debió ser reemplazado a la hora de juego en el empate sin goles en campo del Cagliari, sufrió una fractura en la clavícula derecha.

Lo informó el cuerpo médico del club de la capital tras someterlo a los controles médicos complementarios en el Hospital Santísima Trinidad de Cerdeña.

El futbolista volverá a Roma con el resto del plantel comandado por Maurizio Sarri y luego iniciará el tratamiento de recuperación para preparar su vuelta al ruedo, aunque los tiempos que le demandará aún no fueron establecidos, agregaron las fuentes.

El propio Sarri, al final del partido disputado en el Arena Cerdeña, confirmaba la gravedad de la lesión de Rovella, al lamentar una nueva baja en su plantel: "Teníamos seis bajas y ahora se sumó Rovella, que tiene una fractura en la clavícula.

Toda la temporada fue así para nosotros", destacó el veterano entrenador. (ANSA).