Lazio: Sarri operado con éxito
El entrenador de 66 años fue intervenido en el Policlínico Tor Vergata
El médico de Lazio, el doctor Italo Leo, también estuvo presente en la intervención, tras la cual Sarri afrontará un breve período de descanso.
Igualmente, Sarri planea reincorporarse a sus funciones habituales en los próximos días, con el objetivo de estar en el banco de suplentes en el partido contra Napoli previsto el domingo 4 de enero de 2026 por la fecha 18 de la Serie A.
Marco Ianni, asistente de Sarri, estará a cargo de los entrenamientos de Lazio, que marcha en el octavo puesto de la Serie A con 24 puntos, diez menos que Napoli, campeón defensor y escolta del líder Inter (36) y de su más inmediato perseguidor, Milan (35). (ANSA).