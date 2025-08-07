Lazio: Visita de Gattuso a Formello
<p>El DT de Italia presenció el entrenamiento</p>
- 1 minuto de lectura'
El entrenador de Lazio, Maurizio Sarri, recibió a Gattuso, quien estuvo acompañado por sus colaboradores Luigi Riccio y Leonardo Bonucci además de Gianluigi Buffon, responsable de la delegación "azzurra".
También el director deportivo de Lazio, Angelo Fabiani, y el manager Alberto Bianchi agasajaron a Gattuso, quien saludó a los jugadores del club de la capital italiana antes del inicio del entrenamiento.
Gattuso, reemplazante de Luciano Spalletti y elegido para intentar guiar a Italia al Mundial 2026, ya había visitado los entrenamientos de Roma, Juventus, Inter, Cagliari y Bologna.
El DT debutará el 5 de septiembre con el partido contra Estonia previsto en Bérgamo, mientras que tres días después Italia visitará a Israel en Debrecen por las fechas 5 y 6, respectivamente, del Grupo I de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026.
Gattuso tiene previsto visitar el miércoles 13 el entrenamiento del Udinese y luego presenciará la final de la Supercopa de Europa que París Saint-Germain y Tottenham disputarán ese día en el estadio Friuli de Udine. (ANSA).
