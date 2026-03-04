Lazio y Atalanta dejan abierta su semifinal de la Copa de Italia

La Lazio, que llegó a adelantarse dos veces en el marcador, solo pudo empatar 2-2 en casa ante el Atalanta, este miércoles en la ida de su semifinal de la Copa de Italia

El equipo celeste, siete veces campeón de la "Coppa", marcó primero ante sus tifosi en el Olímpico gracias a Fisayo Dele-Bashiru (47').

Cinco minutos más tarde, el Atalanta igualaba gracias al croata Mario Pasalic y un error del arquero local.

El guión se repitió en la parte final, en la otra portería: el senegalés Boulaye Dia aprovechó un error defensivo para dar ventaja a su equipo en el 87', pero el Atalanta evitó la derrota dos minutos después gracias a un potente disparo del estadounidense Yunus Musah.

En la otra semifinal, el Como y el Inter de Milán igualaron el martes a cero, en un partido sin grandes destellos y que deja la resolución del pulso para el segunda asalto, que se jugará en el estadio Giuseppe Meazza de la capital lombarda.

-- Resultados de la ida de las semifinales de la Copa de Italia:

- Martes:

Como - Inter Milán 0 - 0

- Miércoles:

Lazio - Atalanta 2 - 2

NOTA: el partido de vuelta Inter-Como se disputará el martes 21 de abril y el Atalanta-Lazio el miércoles 22 de abril. La final del torneo está programada para el 13 de mayo