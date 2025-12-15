Lazzarini avisa de que la población palestina en Gaza "se está muriendo de frío" por el temporal

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha avisado este lunes de que la población palestina en la Franja de Gaza "se está muriendo de frío" por el temporal invernal de los últimos días, debido a las condiciones en las que sobreviven en medio de la ofensiva israelí lanzada hace más de dos años.

"Con las fuertes lluvias y el frío traídos por la tormenta 'Byron', la gente en la Franja de Gaza se está muriendo de frío. Las ruinas inundadas donde se refugian se están derrumbando, provocando una mayor exposición al frío", ha manifestado el jefe de la UNRWA en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Los trabajadores humanitarios "están luchando para satisfacer las necesidades, en medio de continuas restricciones al ingreso de tiendas de campaña y otros materiales de refugio a Gaza", puesto que los suministros de la UNRWA "llevan meses esperando para entrar" en el enclave palestino. Así, ha pedido "permitir el ingreso de ayuda a gran escala y sin demora para evitar que más familias desplazadas corran grave peligro".

FALTA DE SUMINISTROS

Por su parte, la portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en Gaza, Olga Cherevko, ha reconocido que las necesidades "superan" la velocidad con la que pueden "responder y brindar ayuda", ya que "todavía no llegan suficientes suministros", sobre todo materiales para refugios y para reparar infraestructura y los sistemas que "existían antes de la destrucción".

"Seguimos enfrentándonos a muchísimos impedimentos, incluyendo el hecho de que todavía tenemos un número limitado de rutas. Dentro de Gaza, donde podemos transportar mercancías, todavía hay un número limitado de cruces abiertos, aunque solicitamos constantemente que se abran cruces adicionales y que operen de forma sistemática y fiable", ha asegurado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "todos" los obstáculos "deben eliminarse" para que puedan seguir respondiendo a gran escala "lo más rápido posible": "Porque tenemos la capacidad, pero nos vemos limitados a acelerar el proceso y a satisfacer realmente las necesidades de la gente, ya que aumentan a un ritmo mayor al que podemos".

Cherevko ha explicado que la OCHA se ha centrado en el apoyo para el invierno en la Franja, puesto que debido a las numerosas tormentas de las últimas semanas, que han inundado varias zonas del enclave, alrededor de 1,3 millones de personas necesitan refugio. "Les hemos brindado ayuda (...) porque cuando llegaron las tormentas, muchas personas lo perdieron todo", ha relatado.

En tan solo tres, cuatro días, dicha oficina ha distribuido alrededor de 3.800 tiendas de campaña, más de 4.500 lonas, miles de artículos de cama, entre otros. En ese periodo, han ayudado a unas 4.800 familias. "Y seguimos haciéndolo a diario", ha asegurado, alertando de que las condiciones "siguen siendo muy difíciles", con el aumento del riesgo de hipotermia.