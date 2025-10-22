Lazzarini recalca que la UNRWA tiene los recursos humanitarios para Gaza tras el "inequívoco" fallo de la CIJ

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha recalcado este miércoles que tienen los recursos para participar en la respuesta humanitaria en la Franja de Gaza tras el "inequívoco" fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la obligación de Israel de facilitar la entrega de ayuda en el enclave palestino.

"Con enormes cantidades de alimentos y otros suministros vitales disponibles en Egipto y Jordania, la UNRWA tiene los recursos y la experiencia para ampliar de inmediato la respuesta humanitaria en Gaza y ayudar a aliviar el sufrimiento de la población civil", ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Lazzarini ha aplaudido el "inequívoco" fallo de la CIJ que declara que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los programas de ayuda humanitaria proporcionados por la ONU, en particular la UNRWA, y que afirma que las acusaciones israelíes de que dicha agencia tiene vínculos con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) carece de fundamento.

"Debe haber rendición de cuentas por la muerte de miembros del personal de la UNRWA, por el grave maltrato al personal humanitario detenido y por la destrucción, los daños y el uso indebido de las instalaciones de la UNRWA", ha exigido, antes de enfatizar en que su agencia es "el actor humanitario clave con una conexión única y sostenida con los territorios palestinos ocupados.

Así, ha hecho hincapié en que sus operaciones "deben facilitarse en lugar de obstaculizarse, especialmente dadas las graves condiciones humanitarias en Gaza".

En este contexto, ha recordado que brindar "de buena fe" toda la asistencia necesaria a las operaciones y actividades bajo el mandato de la UNRWA "es parte de las obligaciones legales de Israel como Estado miembro de la ONU".

El tribunal ha indicado en respuesta a una consulta formulada por la Asamblea General de la ONU que Israel, como potencia ocupante, "tiene la obligación" de "acceder y facilitar" la distribución de ayuda a la población palestina de la Franja de Gaza y ha apuntado a una falta de "pruebas" que respalden las acusaciones israelíes sobre vínculos entre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) y la milicia.