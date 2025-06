Le Normand llega sin “rencores” al duelo contra su Francia natal

Pilar de la selección española desde su nacionalización en 2023, el defensa de origen francés Robin le Normand se enfrentará a Francia este jueves, en semifinales de la Liga de Naciones.

Vencedor de la Eurocopa-2024 y de la Liga de Naciones-2023 con la 'Roja', Le Normand asegura llegar a ese partido "sin rencores", como dijo el lunes en una entrevista a la AFP.

PREGUNTA: El año pasado estuvo suspendido durante la semifinal de la Eurocopa, así que esta será la primera vez que se enfrente a Francia, ¿supone una presión añadida?

RESPUESTA: "No, no especialmente. Es un partido importante porque es una semifinal y queremos continuar nuestra dinámica tras la Eurocopa y la Liga de Naciones de hace dos años. Habrá una presión especial, pero será más bien la de representar a un país e intentar devolver la confianza que siempre han depositado en mí".

P: En el momento de levantar el trofeo de la Eurocopa en Berlín ¿hubo una parte de usted que se sintió recompensada por la elección (de representar a España y no a Francia)?

R: "No sentí eso. Estaba verdaderamente inundado de una emoción de agradecimiento, sobre todo hacia mi familia que siempre me ha apoyado en mis decisiones. Nunca tuve dudas. A partir del momento en el que Luis (de la Fuente) me llamó, todo fue cuestión de instinto. Hace ya diez años que estoy en España. Mi sueño cuando tenía seis años era vivir del fútbol, de mi pasión. Fue la Real Sociedad y el País Vasco los que me dieron la oportunidad, y toda la gente que me ha acompañado. Nunca he tenido ningún rencor (hacia Francia) ni he pensado 'Tomé la buena decisión'".

P: El PSG viene de ganar la Liga de Campeones gracias a un gran trabajo colectivo, que ha tardado años en construirse. En España, tras la llegada de Luis de la Fuente, esa cohesión se logró en apenas meses ¿Cómo explica ese éxito?

R: "Aquí también llevó su tiempo. Simplemente hay que reconocer el trabajo del 'staff'. Después, también viene de nosotros, de los jugadores, y de las relaciones que tenemos sobre y fuera del terreno. El respeto, la humildad... son valores que aprendí muy pronto en el País Vasco con la Real Sociedad y que he reencontrado aquí en la selección".

P: Con la generación de jóvenes que llega a la selección, como Cubarsí, Huijsen o Asencio ¿Piensa que va a cambiar su rol en la selección?

R: "Sí, por supuesto, llego a una edad (28 años) en la que se esperará mi experiencia. Ya no se espera (de él) al joven defensa central de 21 años. Tenemos tantos talentos y jugadores increíbles... Yo intento continuar mi camino, aportar mi experiencia a los más jóvenes y siempre aprender de los que tienen todavía más. Tenemos a Isco o Álvaro Morata, que son fuentes de inspiración".

P: Terminó su temporada con el Atlético anotando su primer gol, de cabeza, luego de haberse visto frenado por un traumatismo craneal ¿Cómo vivió ese episodio?

R: "Fue un camino bastante largo.

Tenemos muy pocos jugadores que se hayan fracturado el cráneo con hemorragia en el interior, estábamos un poco en lo desconocido. Soy alguien a quien le gusta ir a los duelos, poner la cabeza. Ya había recibido varios golpes, así que al principio no me lo tomé verdaderamente en serio. Son los síntomas los que te recuerdan que es algo grave: cuando quieres hacer bici o subir las escaleras y que tu cerebro te dice que no, que no puedes. Bueno, puedes pero estás cansado, sin aliento, todo da vueltas. Es bastante impresionante".

P: ¿Tuvo miedo a que llegado el momento no pudiera volver a jugar?

R: "No. A mi alrededor tenía a gente que me tranquilizaba. El regreso con casco no fue algo sencillo pero era necesario. Ahora hace ya 10 partidos que me siento bien. Al final ha sido un aprendizaje fantástico, con nuevos conocidos. Y eso forma también parte de mi camino".

P: Con el Atlético esta temporada parecía que tenían todo para alcanzar al Real Madrid y al Barça pero que la temporada se terminó tras caer en octavos de Liga de Campeones.

R: "Sí, creo que es la sensación que mucha gente tiene. Fue una semana muy complicada. Estuvo la eliminación en Champions, luego la derrota en Copa del Rey... pero hay muchas cosas positivas que sacar de este año. Se ha visto con el PSG, no todo es cosa de un día. Son muchos años, mucho trabajo. Hay que seguir, tenemos todo para hacerlo bien".

