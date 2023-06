Le Normand: "Deschamps me dijo que me valoraba, pero España ha estado desde el primer minuto"

El internacional español Robin Le Normand ha reconocido que el seleccionador francés, Didier Deschamps, contactó con él para decirle que le "valoraba", pero ha resaltado que España "ha estado desde el primer minuto" y decantarse por jugar con ella es una recompensa a la "confianza" que le ha mostrado.

"Hemos hablado y son cosas entre dos personas. No va a cambiar nada lo que siento si te digo lo que ha pasado. Me dijo que me estaba mirando y que me valoraba. Eso no cambió nada en mi cabeza, estaba muy tranquilo, fue una intervención en ese camino, que agradezco también; que el seleccionador de Francia te valore es muy bueno, pero España ha estado desde el primer minuto. Llevo ocho años aquí, me siento muy bien y muy feliz en España", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que fue España la que primero le demostró su "confianza". "Primero están mis valores. Toda la confianza que me había dado toda la gente de la RFEF, el seleccionador, mis compañeros, mi familia... Todo estaba muy claro en mi cabeza. Realmente no ha habido duda. Agradezco que se fije en mí, habla bien de mi trabajo, pero en mi cabeza era muy sencillo todo. Mi idea, desde que me llamaron y me demostraron su confianza, era ir con España", sentenció.

"Después de ocho años en España, después de haberme criado y formado desde que llegué con 18 años, la Real Sociedad y San Sebastián me han aportado mucho. Recibir una llamada de directivos de la RFEF y también del seleccionador te hace tomar la decisión muy fácilmente", continuó.

En este sentido, considera que decantarse por España es también un agradecimiento al trabajo realizado por la Real Sociedad. "Estamos tres y hay otros jugadores que pueden estar. Habla muy bien del trabajo que están haciendo ahí. Desde que llegué encontré una dinámica muy buena, es un lujo estar en este club; nos forman, nos apoyan como futbolistas y como personas, nos preparan, y eso es parte de mi decisión de ir con España. Cuando llegué aquí no estaba preparado para jugar en Primera, ellos me han preparado y me han formado. Después de tantos años, lo que quieres es devolverles esa confianza, e ir con España es una manera de devolverles esa confianza", subrayó.

"Me han dado casi todo. Llegué y casi no tenía nivel para jugar en Segunda B. Fueron horas de vídeo, de sufrimiento con la repetición de los mismos ejercicios. Imanol Alguacil ha sido una pieza muy importante, solo puedo agradecerle al club y a los compañeros que han estado a mi alrededor haberme apoyado. Físicamente tenía una buena base, pero tácticamente tenía debilidades, y técnicamente también; el estilo de la Real es tener la posesión sin olvidar defender bien y ser contundente atrás", prosiguió.

Además, el defensa 'txuri urdin' restó importancia a unas supuestas declaraciones de Deschamps asegurando que no veía los partidos del conjunto donostiarra. "Cada uno interpreta lo que quiere ver. No sé exactamente lo que quería decir él, yo lo interpreté bien. Es verdad que ha habido algunas traducciones que no eran la verdad. Entiendo también que a la Real le pudiese molestar, pero yo lo único que sentí es que me estaba mirando. Lo importante es lo que siento yo; yo quiero ir con España, y punto", indicó.

También quitó hierro a unas palabras que dijo durante una entrevista hace años: 'Si voy con España, mi familia me mata'. "Me ha perseguido, porque me lo estás preguntando. Es una entrevista, nada más. Era más joven, jugar con España era una hipótesis. Acabas de llegar, empiezas en el primer equipo y no lo piensas. Donde me he formado como persona es en España, con más madurez intentas coger algo más de altura en la situación. Lo valoras de otra manera", expuso.

Sobre Francia, asegura que "está haciendo las cosas muy bien". "Ha sido campeona del mundo y ahora es subcampeona. Eso no afecta a mi decisión, tenía claro dónde me sentía bien y dónde veía la confianza. Después de dos días aquí, creo que he elegido bien. Estoy con gente muy buena y con jugadores muy 'top' y no tenemos que tener miedo. Tenemos mucho trabajo por delante, toca trabajar", expresó.

Por otra parte, confesó que lo que más le ha impresionado de la selección es "la calidad técnica que hay". "Vengo de un club donde se juega muy bien, pero es verdad que aquí todavía un poquito más, cada jugador es técnicamente muy bueno", señaló. "Soy parte del grupo, eso no significa que vaya a ser titular. Trabajo para ser titular, pero eso se demostrará en el campo si lo considera el míster", dijo.

Respecto a los jugadores más veteranos, declaró que "no ha habido consejos, pero ha habido ejemplos". "Mejor ejemplo que esos jugadores no hay en el fútbol mundial. Intento entrenar de la mejor manera y seguir los pasos de esas personas que han demostrado su calidad humana y futbolística a nivel internacional", indicó.

El de Pabu explicó también que Italia, rival en las semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones, "siempre es potente". "La idea es tener mucha confianza en lo que hacemos. El staff está haciendo un trabajo muy bueno para analizarlos. Intentaremos buscar sus debilidades. Estamos a dos partidos de un título y hay que pensar en eso", aseveró.

En otro orden de cosas, considera que Aymeric Laporte, también francés nacionalizado español, y él han tenido "caminos bastante diferentes" a pesar de decantarse los dos por 'la Roja'. "Todavía no hemos hablado. Todavía estará celebrando otras cosas -la 'Champions' conseguida con el Manchester City-, pero tengo ganas de verle y que podamos hablar los dos", manifestó.

Por último, Le Normand no quiso hablar del futuro de su compañero 'txuri urdin' Martín Zubimendi. "Yo no soy Martín, no te puedo asegurar nada. Es un chico muy tranquilo, es un amigo, siempre ha estado conmigo desde la cantera. Le he visto evolucionar, es un jugador de nivel mundial, lo que hace es impresionante. Se le ve muy tranquilo con su situación, de cara a su futuro habrá que preguntarle", concluyó.

