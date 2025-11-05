Le Normand se perderá los partidos de España por una lesión en la rodilla

El defensa del Atlético de Madrid, Robin Le Normand, sufre una lesión de "alto grado" en la rodilla izquierda que se produjo en la victoria de su equipo ante el Union St-Gilloise belga (3-1) el martes en Champions League, y se perderá los partidos de España de clasificación Mundialista la próxima semana.

Al internacional español "se le ha diagnosticado una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso con integridad ligamentaria y meniscal", señaló el club rojiblanco en un comunicado.

La buena noticia es que no tiene afectados los ligamentos ni los meniscos, aseguró la entidad colchonera.

Le Normand, cuya "evolución marcará su regreso a la competición", podría estar de baja al menos un mes y medio, según la prensa española, por lo que se perderá la convocatoria de la selección española para el parón de noviembre, en los que la Roja buscará sellar el boleto contra Georgia el 15 de noviembre y Turquía tres días después.

La duda es si el defensa estará disponible para el duelo del Atlético en Champions contra el Inter el 26 de noviembre y en el duelo liguero frente al Barcelona del 2 de diciembre.

El futbolista, que se vio obligado a abandonar mediada la primera mitad del partido frente al conjunto belga, ha disputado 10 partidos de LaLiga, todos menos el encuentro ante el Sevilla, y los cuatro de la Liga de Campeones.

El jugador se había consolidado en el eje de la zaga junto al uruguayo José María Giménez.

rsc/mcd