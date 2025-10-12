Le Pen anuncia una moción de censura contra el nuevo gobierno francés este mismo lunes

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) - La líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha anunciado que presentarán este mismo lunes una moción de censura contra el nuevo gobierno anunciado este domingo por el primer ministro, Sébastien Lecornu, el segundo en una semana.

“Como venimos diciendo desde hace varios días, el gobierno será censurado por la Agrupación Nacional y nuestros aliados de la UDR (Unión de Demócratas por la República). Mañana presentaremos una moción de censura”, ha publicado Le Pen en redes sociales.

Además, Le Pen ha instado al presidente francés, Emmanuel Macron, a "anunciar cuanto antes la disolución de la Asamblea Nacional para permitir al pueblo francés expresarse y elegir una nueva mayoría radical, que sin duda estará liderada por Jordan Bardella".

Desde el Partido Socialista, señalado como posible socio de Lecornu, su primer secretario, Olivier Faure, ha rechazado cualquier colaboración. "Sin comentarios", ha publicado Faure en su cuenta en X.

El partido conservador Los Republicanos, también posible socio de Lecornu, ha criticado la inclusión de hasta seis miembros de su formación como ministros y ha anunciado su expulsión del partido. "Los miembros de LR que han aceptado entrar en el gobierno no pueden decir que son de LR. Cesan de inmediato en sus funciones", ha advertido.

Se trata de Annie Genevard (Agricultura), Rachida Dati (Cultura), Vincent Jeanbrun (Vivienda), Philippe Tabarot (Transportes), Sébastien Martin (Industria) y Nicolas Forissier (Francofonía).

Para La Francia Insumisa (izquierda), la dirigente Mathilde Panot ha aconsejado a los nuevos ministros que "no desempaqueten las cajas demasiado rápido". "Y la salida de Macron vendrá después. El macronismo está cada vez más aislado y atrofiado", ha sentenciado.