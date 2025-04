Le Pen denuncia una condena "política" en su contra, durante una manifestación en París

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen denunció este domingo una "decisión política" tras su condena el lunes por malversación de fondos públicos, durante una manifestación en París.

"No es una decisión judicial, es una decisión política" que "no sólo pisotea el Estado de derecho, sino también el Estado de democracia", dijo ante sus partidarios, a los cuales prometió que no se rendirá.

