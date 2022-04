Le pen desestima el "el fatalismo" de los mercados por elecciones del domingo en francia

Por Tassilo Hummel y Ingrid Melander

PAR√ćS, 7 abr (Reuters) - La candidata de la extrema derecha a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, desestim√≥ el jueves el nerviosismo de los inversores provocado por elevado nivel de apoyo en sondeos antes de la primera vuelta de las elecciones del domingo y dijo que su programa "serio" estaba destinado ayudar a los votantes, no a los mercados.

Sin inmutarse durante mucho tiempo por lo que parecía un camino fácil hacia la reelección del presidente Emmanuel Macron, los mercados se asustaron esta semana cuando Le Pen redujo la brecha en las encuestas de opinión lo suficiente como para que la victoria estuviera dentro del margen de error.

Le Pen se burló de lo que llamó "afirmaciones catastróficas" y le dijo a la radio RTL el jueves que su programa era sólido y apuntaría a apoyar a las empresas y "devolver dinero a los franceses" al reducir el IVA y la contribución de Francia al presupuesto de la UE.

"Las políticas que quiero implementar no están destinadas a los mercados bursátiles, lo que será un cambio respecto a Emmanuel Macron", dijo. "No son los mercados los que crean empleos, no son las finanzas internacionales", sostuvo.

Macron sigue estando por delante en todas las encuestas de opini√≥n. Pero su comienzo tard√≠o con una campa√Īa mediocre ha llevado incluso a algunos en su sector a decir que una victoria de Le Pen podr√≠a ser posible.

Un probable alto nivel de abstenci√≥n a√Īade incertidumbre.

"Hay una dinámica a favor de Marine Le Pen", dijo Frederic Dabi, de la encuestadora Ifop, y agregó que existe la posibilidad de que ella supere a Macron para liderar la primera vuelta, aunque por ahora todavía está por delante.

"La segunda ronda ser√° muy re√Īida", dijo, y agreg√≥ que Macron segu√≠a siendo el ganador m√°s probable, pero todo depender√≠a de qu√© sector sea mejor para obtener los votos.

Prima de riesgo

El escenario, a su vez, ha elevado los costos de endeudamiento de Francia a medida que los inversores se ponen nerviosos por una carrera m√°s re√Īida de lo esperado. La prima que los inversores exigen para poseer bonos franceses en lugar de alemanes, la deuda de referencia de la zona euro, aument√≥ en los √ļltimos d√≠as a un m√°ximo desde principios de 2020.

La campa√Īa de Macron contraatac√≥ el jueves en el frente econ√≥mico.

"Quiero que las personas se den cuenta de cómo sería Francia con Marine Le Pen", dijo el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, a la emisora Franceinfo. "Habría más inflación", dijo, y más impuestos para financiar su plan de nacionalizar las carreteras de peaje.

"Y habría menos soberanía, porque seríamos aliados de Rusia, de Vladimir Putin", agregó, atacando a Le Pen por su antigua admiración por el líder, que ha atenuado y matizado desde la invasión rusa de Ucrania.

El grupo de expertos Institut Montaigne https://www.institutmontaigne.org/presidentielle-2022 ha dicho que el programa de Le Pen, que tiene como objetivo reducir la edad de jubilaci√≥n a 60 a√Īos y bajar los impuestos sobre la energ√≠a, podr√≠a tener un costo un 75% m√°s alto de lo que ella estima.

(Reportes de de Tassilo Hummel, Benoit Van Overstraeten, Michaela Cabrera; Informaci√≥n adicional de Sujata Rao, Leigh Thomas; Escrito por Ingrid Melander. Editado en espa√Īol por Marion Giraldo)